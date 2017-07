Probabili Formazioni/ Roma-Pinzolo, le ultime novità live (Amichevole)

Diego Perotti (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-PINZOLO: LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE)- Primo banco di prova per la Roma targata Di Francesco: oggi infatti la compagine giallorossa scenderà in campo contro il Pinzolo per la prima amichevole stagionale. Ma prima di vedere quali saranno le probabili formazioni di questo test match riepiloghiamo brevemente la situazione in casa dei giallorossi. Arrivati nella località trentina solo il 7 luglio la formazione di Eusebio Di Francesco ha alternato in questi giorni lavoro in palestra e sul campo, per prepararsi al meglio a questa prima uscita pubblica: il fischio di inizio sarà atteso alle ore 17.00 e il match amichevole contro la formazione locale del Pinzolo sarà visibile in diretta tv sul canale tematico di Sky Roma Tv. Sicuramente vi è molta emozione attorno a questa amichevole: per la prima volta infatti i tifosi vedranno all’opera gli ultimi acquisti della dirigenza della Roma e sarà anche utile al tecnico giallorosso per verificare lo stato di preparazione e i primi meccanismi tattici contro un avversario che seppur modesto farà comunque di tutto per mettersi in una buona luce.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA – Per questa prima uscita amichevole sono vari i nomi papabili per la probabile formazione della Roma al fischio d’inizio: sono infatti attesi molti cambi dalla panchina giallorossa, come è solito in questo tipo di incontri. Il tecnico ex del Sassuolo potrebbe dare via con una difesa a 4 che potrebbe di fronte ad Alisson la coppia centrale Castan-Juan Jesus, con invece Bruno Peres e il nuovo arrivato Pellegrini sulle fasce. Di fronte vi potrebbe essere un solido reparto a 3 dove potremo vedere all’opera due nuovi arrivati ovvero Vainqueur dal Marsiglia in posizione di regista e con Gonalons e Gerson invece al suo fianco: un buon palcoscenico di esordio anche per l’ex dell’Olimpique Lione. Anche davanti vedremo nomi in parte nuovi: nel tridente infatti l’unico uomo sicuro appare Perotti sulla fascia sinistra, mentre Keba e Tumminello, entrambi provenienti dalla Roma Primavera si metteranno in mostra rispettivamente sulla fascia destra e come punta d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PINZOLO - Per il Pinzolo di mister Corrado Bonazza invece non si attendono grossi colpi di scena: la squadra dei dilettanti infatti presumibilmente opterà per la formazione principale con pochi cambi effettuati solo al bisogno. Marco Collini è atteso tra i pali e davanti a lui giocherà la coppia di centrale formata da Polla e Armani con invece Iseppi e Collini ai lati. In avanti di dovrebbe optare per un nuovo schieramento a 4 dove al centro il fulcro sarà rappresentato dalla coppia di centrali Bortolotti e Mosca con invece Riccadonna e Lorenzi a supporto delle fasce e del duo d’attacco composto invece dai bomber Masè e Caola.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA - Alisson, Bruno Peres, Castan, Juan Jesus, L. Pellegrini; Gonalons, Vainqueur, Gerson; Perotti, Tumminello, Keba

PINZOLO- Collini, Collini (C), Iseppi, Armani, Riccadonna, Bortolotti, Mosca, Lorenzi, Mosè, Polla, Caola

