Pronostici Champions League/ Le scommesse sulle partite del 2^ turno preliminare (andata, 11 luglio 2017)

Il Rijeka ospita il TNS nei preliminari di Champions League (LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEL SECONDO TURNO PRELIMINARE (ANDATA, 11 LUGLIO 2017) - E’ nuovamente tempo di pronostici nella Champions League 2017-2018: sono quattro le partite che ci faranno compagnia martedì 11 luglio, quando si aprirà la porta sul secondo turno preliminare. Siamo all’andata, e la prossima settimana andranno in scena le partite di ritorno: nei primi turni dunque si gioca a distanza ravvicinata perchè sono tante le squadre in campo e bisognerà arrivare ad agosto avendo concluso i turni preliminari in modo da dare spazio ai playoff. In questo secondo turno delle qualificazioni le squadre coinvolte sono 34; andiamo dunque a vedere quali sono i pronostici sulle prime quattro partite.

PRONOSTICO QARABAG-SAMTREDIA (ore 19) - Non dovrebbe esserci partita: il Qarabag arriva da tre partecipazioni consecutive ai gironi di Europa League e si è dunque confrontato con squadre di livello superiore, tra queste anche Inter e Fiorentina. Il Samtredia invece si trova per la prima volta ad un preliminare di Champions League, avendo giocato lo scorso anno un solo turno in quelli di Europa League; in Georgia questa formazione è riuscita a stare davanti alle altre, in campo internazionale invece le cose rischiano di essere ben diverse. Pronostico dunque a favore del Qarabag: a meno di clamorose sorprese dovrebbe essere segno 1 senza discussioni.

PRONOSTICO HIBERNIANS-SALISBURGO (ore 20:30) - Anche in questo caso poche sorprese potenziali: da una parte un Hibernians che ha sì superato brillantemente il primo turno preliminare ma che non si è mai spinto troppo in là in ambito europeo, dall’altra un Salisburgo che ha grandi progetti internazionali e, dopo aver dominato in patria, punta ora a fare il passo decisivo anche nelle coppe. La base di partenza è ottima: in Europa League gli austriaci hanno fatto molto bene in passato, dominando due volte il girone vincendo tutte le partite e arrivando anche agli ottavi di finale, con buone possibilità di entrare tra le otto regine. Insomma: per i campioni di Malta la vita sarà decisamente dura. Pronostico sul segno 2, vittoria per il Red Bull Salisburgo.

PRONOSTICO PARTIZAN-BUDUCNOST (ore 20:45) - Il Partizan Belgrado è una squadra che, come la Dinamo Zagabria in Croazia, domina in patria ma non riesce a incidere fuori dai confini nazionali: pagano, i campioni di Serbia, la reticenza della proprietà a tornare grandi in Europa, e le difficoltà sorte dalla disgregazione della ex Jugoslavia. Anche così comunque la formazione di casa è favorita contro il Podgorica, in un interessantissimo incrocio tra una serba e una montenegrina. Due nazioni che fino a pochi anni fa formavano una federazione e un Paese unici, e che con la disgregazione hanno preso strade diverse ma entrambe piuttosto discrete. Pronostico comunque a favore del Partizan Belgrado, dunque segno 1.

PRONOSTICO RIJEKA-THE NEW SAINTS (ore 20:45) - Il The New Saints ha sofferto tantissimo nel primo turno preliminare: sconfitto in casa dall’Europa FC, si è rifatto in trasferta ma ha avuto bisogno dei tempi supplementari per far fuori una squadra modesta. Il Rijeka è una squadra che, come tutte le balcaniche più in vista, punta più che altro a far crescere e maturare talenti da vendere in Europa per mantenere il bilancio in attivo; grandi risultati a livello internazionale non ci sono, ma ogni anno all’interno della rosa si possono individuare calciatori dal futuro assicurato o quasi. Il pronostico è comunque incerto; per questa partita casalinga il Rijeka parte favorito, ma non ci stupiremmo se dovesse venire fuori un pareggio (e dunque un segno X).

© Riproduzione Riservata.