Pronostici Wimbledon 2017/ Le quote e le scommesse sulle partite dei quarti: Halep per il numero 1

Simona Halep ai quarti di Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

PRONOSTICI WIMBLEDON 2017: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEI QUARTI (DONNE, OGGI 11 LUGLIO 2017) -

E’ ancora tempo di pronostici a Wimbledon 2017: archiviato il Manic Monday, con ben 16 incontri nei singolari, martedì 11 luglio è giornata dedicata ai quarti di finale femminili. Stiamo per arrivare alla definizione delle due semifinali, e dunque iniziamo a vederci chiaro rispetto a quali giocatrici potranno arrivare a disputare la finale: sono rimaste in corsa in otto e ora si tratta di capire quali tenniste, nei match di oggi, siano favorite per la qualificazione. Partita per partita, andiamo dunque a vedere quello che potremmo aspettarci dai vari campi.

PRONOSTICO MUGURUZA-KUZNETSOVA - Il bilancio dei precedenti sembra parlare chiaro: Garbine Muguruza ha vinto gli ultimi tre e ha perso solo una volta, al terzo turno di Madrid 2015 e al termine di un match tiratissimo. Oggi Svetlana Kuznetsova è tornata sui livelli che le avevano permesso di vincere il Roland Garros e gli Us Open (a distanza di cinque anni); tuttavia la sensazione è che dipenda più dalle lune della spagnola. Se la Muguruza è in forma, per intenderci come nei giorni in cui ha battuto Cirstea e soprattutto Kerber, diventa automaticamente favorita; in caso contrario può perdere contro chiunque. Siamo sull’erba: il nostro pronostico allora è per una vittoria della spagnola, magari in tre set.

PRONOSTICO RYBARIKOVA-VANDEWEGHE - E’ la sfida tra le outsider, ma ci sono delle differenze nette. Magdalena Rybarikova aveva avuto un grande periodo nel 2013, arrivando al numero 31 Wta e giocando la finale di Washington (per due anni consecutivi); clamorosamente, e senza alcun indizio, per la prima volta in carriera ha superato il terzo turno di uno Slam ed è addirittura ai quarti, dopo aver fatto fuori Karolina Pliskova e una Petra Martic che stava giocando un gran tennis. Coco Vandeweghe arriva agli ottavi di Wimbledon dal 2015, e due anni fa aveva già giocato i quarti; sull’erba riesce sempre a dare il meglio di sè e, dopo aver trascinato gli Stati Uniti alla finale di Fed Cup, ha la grande possibilità di arrivare dove mai era stata negli Slam. Superficie e condizione le danno il vantaggio nei pronostici: la Rybarikova sta vivendo le classiche due settimane della vita, ma puntiamo ancora sulla Vandeweghe.

PRONOSTICO V. WILLIAMS-OSTAPENKO - Sfida intrigante: per il secondo giorno consecutivo Venus Williams gioca contro un’avversaria che ha 17 anni meno di lei. Contro Ana Konjuh ha dominato, contro Jelena Ostapenko le premesse potrebbero essere simili. Eppure la lettone ha vinto il Roland Garros e dunque ha acquisito consapevolezza e fiducia; dal punto di vista del gioco lei e la Konjuh hanno qualcosa in comune, ma la Ostapenko ha più istinto e “ignoranza” (nel senso buono) e questo, se la precisione e la concentrazione la supporteranno, potrebbe essere il dato che spariglia le carte. Vero è, però, che per Venus Wimbledon è come il giardino di casa: ci ha vinto cinque volte e il sesto titolo, a nove anni dall’ultimo, sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera memorabile e forse darebbe il la alla decisione del ritiro. Qualunque esito sarebbe romantico: diciamo Williams nel nostro pronostico, ma non dispiacerebbe vedere una teenager costante e continua nel circuito.

PRONOSTICO KONTA-HALEP - Sfida nella sfida: Johanna Konta gioca per diventare la prima donna britannica in 40 anni a vincere Wimbledon, Simona Halep con la vittoria diventerebbe per la prima volta in carriera la numero 1 del ranking Wta. La Konta finora ha vinto entrambi i precedenti, ultimo dei quali a Miami lo scorso marzo; sono state partite tirate e chiuse al terzo set. L’aria di casa potrebbe far bene alla nativa di Sydney, ma la Halep è una minaccia reale nei turni che precedono quelli “caldi”: lo sa bene Victoria Azarenka, che nonostante il vantaggio nel primo set si è fatta battere ieri. Eppure questo potrebbe essere davvero l’anno di Johanna, che è cresciuta in maniera esponenziale ed è arrivata dal nulla a prendersi un posto nelle prime dieci al mondo. Mai come in questo match il pronostico è aperto a qualunque risultato: diciamo Konta per il “fattore campo” e per la fiducia acquisita con alcune vittorie (su tutte la maratona contro Donna Vekic al secondo turno), ma è come se avessimo detto Halep perchè davvero si parte 50 e 50.

© Riproduzione Riservata.