Qarabag-Samtredia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA QARABAG-SAMTREDIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Qarabag-Samtredia, match valido per il secondo turno dei preliminari di Champions League, si gioca alle ore 19.00 italiane di oggi. Il Qarabag è una delle squadre del versante asiatico europeo più forti, che i tifosi della Fiorentina ricorderanno bene per averla affrontara nell'ultima edizione dell'Europa League. Nella passata stagione il Qarabag è giunto primo nella Serie A azera, conquistando 62 punti nelle 28 partite disputate, frutto di 19 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Un successo larghissimo per il Qarabag, che ha chiuso avanti di 10 punti rispetto alla seconda classificata, il Qabala. Per il Qarabag anche la miglior difesa, con soli 14 reti subite, a fronte di 46 reti segnate (secondo miglior attacco dietro al Qabala).

Il Samtredia è invece una squadra georgiana. A differenza del Qarabag, non si è fregiata del titolo del campionato nazionale, ma è giunta terza, posizione comunque utile per la qualificazione ai preliminari di Champions League. Un traguardo prestigioso per la squadra allenata dal georgiano Giorgi Tsetsadze, che può vantare una rosa tutto sommato competitiva, sebbene inferiore a livello qualitativo rispetto agli avversari della prossima settimana.

Per quanto riguarda il Qarabag, l’allenatore Gurbanov può ritenersi più che soddisfatto per i calciatori a disposizione. Il suo modulo è un offensivo 4-4-2, che può trasformarsi per l'occasione anche in un moderno 4-2-4, lo stesso modulo di gioco che ultimamente il ct Ventura sta schierando per la sua Nazionale. Per quanto riguarda i giocatori migliori, segnaliamo la punta centrale sudafricana Dino Ndlovou, che nella passata stagione è stato l'unico calciatore della rosa ad andare in doppia cifra (10 gol segnati per la punta africana). Altri giocatori di talento sono il centrocampista spagnolo Michel e l'esterno sinistro Muarem Muarem. Attenzione anche all'altro attaccante centrale, il brasiliano Reynaldo.

Il Samtredia invece nella passata stagione era solito giocare con il 4-5-1. Un modulo prettamente difensivo, che prevedeva come unica punta l'attaccante Beriashvili, autore di 4 gol complessivi nell'ultima stagione di campionato in Georgia. Lui, insieme all'esterno destro Davit Razhamashvili è tra i migliori calciatori su cui può contare il Samtredia. Inoltre dobbiamo tenere d'occhio anche il centrocampista centrale Giorgi Datunaishvili, capitano della formazione.

La vittoria dovrebbe andare al Qarabag, che è nettamente favorito sul Samtredia, non soltanto per un concetto di valore tecnico delle due rose ma anche per il fattore dell'esperienza, spesso decisiva in campo europeo. Qarabag-Samtredia, martedì 11 luglio 2017 alle ore 19.00, non sarà disponibile in diretta tv oppure in diretta streaming video via internet in Italia, dunque il riferimento fondamentale per gli appassionati di calcio sarà il live timing sul sito della Uefa.

