Rijeka-TNS/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA RIJEKA-TNS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Rijeka-Tns, partita valida per il secondo turno preliminare della Champions League, si gioca martedì 11 luglio alle ore 20.45. Il Rijeka è una squadra croata, che nella passata stagione ha vinto il campionato totalizzando 88 punti, due in più rispetto all'acerrima rivale della Dinamo Zagabria. Insieme sono state le dominatrici del campionato croato, ma a spuntarla è stato il Rijeka, che ora può affrontare il preliminare di Champions League. Soltanto due sconfitte per la squadra allenata da Matjaz Kek nell'ultima stagione.

Il Tns invece è una formazione che milita nella Serie A del Galles. Lo scorso anno ha letteralmente trionfato in campionato, vincendo 21 delle partite disputate, senza mai perdere. L'unico pareggio nell'ultima partita di campionato, quando peraltro stava vincendo 3-1 fino a 10 minuti dal termine. Nonostante il ruolino di marcia incredibile avuto in patria nella passata stagione, il Tns non parte con i favori del pronostico nella sfida contro il Rijeka, anzi. Sono infatti i croati a vantare una migliore formazione.

Nel Rijeka sono diversi i talenti a disposizione del tecnico Kek. Uno su tutti l'attaccante di nazionalità elvetica, con passaporto croato, Gavranovic, che lo scorso anno ha totalizzato complessivamente 11 reti in stagione, confermandosi uno degli attaccanti più prolifici a disposizione dell'allenatore. Gavranovic vanta anche 11 presenze con la maglia della Svizzera, nelle quali ha segnato 4 gol, mantenendo dunque un'invidiabile media realizzativa. Occhi puntati anche sul giovane centrocampista Filip Bradaric, classe 1992, su cui negli ultimi tempi ha messo gli occhi un prestigioso club del nostro campionato, il Bologna, con i felsinei che potrebbero presentarsi ai nastri della stagione 2017-2018 con un nuovo promettente rinforzo nella linea di centrocampo.

Ha esordito con la Nazionale maggiore nelle ultime partite di qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia, giocando nel mese di novembre contro Islanda e Irlanda del Nord. Negli anni precedenti è stato il punto di riferimento delle Nazionali giovanili, dall'Under 19 a - sopratutto - l'Under 21, con cui si è tolto belle soddisfazioni. Su di lui c'è anche il Sassuolo, ma al momento resta al Rijeka, confidando di poter dare una mano nella qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League.

Per quanto riguarda il Tns, il valore dell'intera rosa non supera i 2-3 milioni di euro, vale a dire la stessa valutazione che il club avversario assegna al suo calciatore Filip Bradaric. Già questo potrebbe essere un dato su cui riflettere per capire quanto esigue possano essere le speranze dei giocatori gallesi del Tns di poter approdare al turno successivo. La squadra del Galles, campione in patria, ha disputato di recente il ritorno del primo turno preliminare, superando per 3-1 la formazione dell'Europa Fc (appartenente al campionato dello stato di Gibilterra).

L'allenatore Carl Darlington ha schierato i suoi con il modulo 4-3-3. A brillare maggiormente è stato l'attaccante Quigley, classe 1992, che ha firmato una doppietta. Il tridente era completato da Routledge e Fletcher. Lo scorso anno il miglior marcatore fu Greg Draper, che totalizzò 21 gol, il miglior calciatore della rosa a disposizione del tecnico Darlington, su cui tutti, allenatore, compagni di squadra e tifosi, ripongono le speranze per un risultato a sorpresa che avrebbe del clamoroso.

La vittoria nella gara di questa sera dei padroni di casa del Rijeka è data a 1.22, mentre il successo esterno della formazione gallese del Tns paga oltre 13 volte la posta puntata. Le quote sono del bookmaker Betclic. Rijeka-The New Saints, martedì 11 luglio 2017 alle ore 20.45, non sarà disponibile in diretta tv oppure in diretta streaming video via internet in Italia, dunque il riferimento fondamentale per gli appassionati di calcio sarà il live timing sul sito della Uefa.

