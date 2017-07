Risultati Champions League, andata 2^ turno preliminare (Foto LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 2^ TURNO PRELIMINARE (ANDATA, 11 LUGLIO 2017) -

La Champions League 2017-2018 non conosce sosta: martedì 11 e mercoledì 12 luglio si giocano le partite di andata del secondo turno preliminare, che come abbiamo già avuto modo di dire si era già formato con il primo e finora unico sorteggio tenutosi a Nyon. Sono quattro le partite di martedì: alle ore 19 si parte con Qarabag-Samtredia, alle ore 20:30 avremo Hibernians-Salisburgo per poi continuare alle 20:45 con Rijeka-The New Saints e Partizan-Buducnost.

La formula è quella che regola qualunque partita della UEFA: si gioca in andata e ritorno, a parità di risultati (una vittoria per parte o due pareggi) conterà la somma di gol segnati e poi eventualmente le reti in trasferta che valgono doppio. Delle 34 squadre impegnate nel secondo turno, cinque sono quelle che hanno già passato il primo ostacolo; le altre 29 invece aspettavano avendo un miglior ranking per nazione e dunque essendosi garantite il vantaggio, anche grazie al posizionamento nella classifica del campionato, di saltare il primo turno.

Con questo secondo turno arrivano i tonnellaggi pesanti: già questa sera troveremo due squadre piuttosto note come il Partizan Belgrado e il Salisburgo. La prima domina in Serbia da ormai dieci anni: sono nove i suoi campionati - nel 2014 ha lasciato strada alla Stella Rossa - purtroppo però nelle coppe europee non è mai riuscito a esprimersi e paga quella che ormai da tempo è la politica delle società balcaniche, vale a dire far crescere giovani talenti per poi monetizzare dalla cessione e riuscire così a rimanere al top in campo nazionale.

Così anche il Salisburgo, che però minaccia di avere un futuro più luminoso: la squadra austriaca è “controllata” dalla Red Bull che quest’anno ha contribuito allo storico secondo posto del Leipzig nella Bundesliga tedesca. Il progetto è quello di vincere anche in Europa, quantomeno di provarci; fino a questo momento le cose non sono andate benissimo, anche se in Europa League la squadra austriaca viene senza ombra di dubbio ricordata. Hibernians e The New Saints affrontano la terza partita nel giro di 15 giorni; un vero e proprio tour de force avendo iniziato dal primo turno preliminare.

Tra le altre squadre in campo, occhio al Qarabag: gli azeri sono già stati protagonisti nei gironi di Europa League e hanno dimostrato che a certi livelli ci possono ampiamente stare, in questo secondo turno partono certamente favoriti rispetto al Samtredia e potrebbero provare a guadagnarsi il playoff, così da avere nel caso il “paracadute” dell’Europa League se le cose dovessero andare male.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018, ANDATA 2^ TURNO PRELIMINARE





Martedì 11 luglio

ore 19:00 Qarabag-Samtredia

ore 20:30 Hibernians-Salisburgo

ore 20:45 Partizan Belgrado-Buducnost

ore 20:45 Rijeka-The New Saints

© Riproduzione Riservata.