SPALLETTI VIDEO, LITE CON UN TIFOSO PER IL TECNICO DELL’INTER: NON DEVI ROMPERE I C – Piccolo momento di tensione avvenuto ieri pomeriggio, in occasione della seduta pomeridiana di allenamento dell’Inter. In campo, in quel di Riscone di Brunico in Trentino Alto Adige, vi erano i nerazzurri convocati per questo inizio di ritiro, fra cui il centrale di difesa Andrea Ranocchia, rientrato in nerazzurro dopo l’esperienza in Premier League, fra le fila dell’Hull City. Il centrale di difesa non ha di certo vissuto delle ultime stagioni ad alto livello con la casacca del club meneghino, e sicuramente non è uno dei giocatori più amati nonostante la sua professionalità. A riprova di ciò, quanto avvenuto appunto ieri a Riscone: un tifoso ha iniziato ad inveire contro il giocatore suddetto, gridandogli “Te ne devi andare”, ogni volta che lo stesso nerazzurro toccava palla. Dopo un po’ il tecnico Luciano Spalletti, che nel frattempo stava dirigendo l’allenamento, non ci ha visto più.

Come si vede benissimo nel video che potete trovare poco più in basso, l’allenatore toscano si è avvicinato piano alla tribuna del centro sportivo, e parlando con calma al tifoso che inveiva, ha spiegato: «Se vieni a fare lo scemo così ti devi proprio levare dai c… Per favore non fare così perché se no si diventa scomodi». Il tifoso ha quindi replicato: «Ha ragione, ma sentiamo troppo l’Inter, mister…». A quel punto Spalletti ha ribadito: «Ho capito, ma non rompere i c… Noi non si rompe i c a te, oggi sono a lavorare, e tu non rompi i c a noi, e siamo pari, perché se no si viene qui e si fa vedere che siamo come te». A questo punto i tifosi presenti in tribuna hanno applaudito Spalletti, gridando “Bravo mister”, e l’episodio si è quindi concluso. Non è la prima volta che il tecnico toscano arriva a muso duro con un tifoso, come è accaduto ad esempio la scorsa stagione, in occasione di Crotone-Roma, in cui alcuni supporters hanno insultato l’allenatore di cui sopra e quest’ultimo ha replicato fissandoli per due minuti senza aprire bocca.

