Szczesny alla Juventus / Calciomercato: il portiere polacco vuole tornare in Italia, ecco l’indizio

SZCZESNY ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO: I DETTAGLI DELL’OFFERTA, C’È OTTIMISMO – Calciomercato in fermento quello di casa Juventus. Oltre ad essere molto vicina a Douglas Costa, la società bianconera starebbe per chiudere un’altra trattativa, precisamente quella riguardante Wojciech Szczesny. Il portiere di proprietà dell’Arsenal, ex della Roma, è stato individuato dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris come il possibile erede di Gianluigi Buffon, il cui contratto scadrà al 30 giugno del 2018, fra meno di un anno. L’idea dei campioni d’Italia in carica è quindi quella di anticipare i tempi, evitando poi di ritrovarsi con l’acqua alla gola la prossima estate, in una posizione di debolezza dal punto di vista mercantile. Ma torniamo alla trattativa per Szczesny, che La Gazzetta dello Sport considera ad un passo dalla Juventus. La Vecchia Signora avrebbe infatti presentato nelle scorse ore una nuova proposta per cercare di convincere i Gunners.

Sul piatto, 8,5 milioni di euro, un’offerta più bassa rispetto alle richieste della società londinese, ben 15 milioni, ma comunque in linea con il valore di un portiere che dovrà fare il panchinaro. La Juventus sembrerebbe ottimista, e non è da escludere che si possa chiudere attorno ai 10, o magari proprio in cambio di un’offerta da 8,5 ma con l’aggiunta di bonus. Del resto la volontà di Szczesny è quella di tornare in Serie A e di indossare una casacca prestigiosa come quella della Juventus, sapendo che fra meno di un anno potrebbe divenirne il titolare della porta. L’ex Roma avrebbe infatti già accettato la proposta dei vice-campioni d’Europa pari ad un contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro, cifra che difficilmente lo stesso riuscirebbe a percepire altrove, soprattutto per non giocare quasi mai se non in Coppa Italia. L’operazione, come dicevamo, sembrerebbe essere tutta in discesa e non è da escludere che già questa settimana si possa chiudere con esito positivo.

