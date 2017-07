Tour de France 2017/ Diretta streaming video e tv: vincitore, percorso e orari 10^ tappa (oggi 11 luglio)

Diretta Tour de France: 10^ tappa (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: VINCITORE, PERCORSO E ORARI (10^ TAPPA PERIGUEUX-BERGERAC) -

Oggi il Tour de France 2017 riparte dopo il giorno di riposo e ci proporrà la sua decima tappa Perigueux-Bergerac di 178 km, una frazione che sulla carta dovrebbe essere ideale per i velocisti, anche se i ritiri dei giorni scorsi hanno ridotto il numero delle squadre che lavoreranno per cercare l’arrivo allo sprint, dunque non è nemmeno da escludere che la classica fuga da lontano possa avere stavolta successo, approfittando del fatto che solo poche formazioni tenteranno di tenere cucita la corsa. Allora andiamo adesso ad esaminare in maggior dettaglio che cosa ci attende lungo il percorso della decima tappa Perigueux-Bergerac del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA CORSA IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

La partenza avrà luogo da Perigueux alle ore 13.25. Nel giorno di riposo la carovana si è trasferita dalla Francia orientale a quella occidentale: si riparte dunque dal dipartimento della Dordogna, regione Nuova Aquitania. Come abbiamo già accennato, il tracciato sarà adatto ai velocisti e di conseguenza ci saranno pochi punti da segnare con il circoletto rosso: ad esempio possiamo parlare dei due Gran Premi della Montagna, ma con la dovuta avvertenza che si tratta di due salite di quarta categoria, la Côte de Domme al km 100,5 della corsa e la Côte du Buisson-de-Cadouin al km 138,5, cioè quando al traguardo ne mancheranno ancora una quarantina e una saltella di due chilometri non potrà incidere più di tanto. Quindi a decidere la tappa sarà soprattutto l’atteggiamento delle squadre dei velocisti; detto che lo sprint intermedio in questa tappa sarà collocato in località Saint Cyprien al km 121, l’attesa sarà appunto tutta per l’arrivo di Bergerac, la città sempre della Dordogna che è nota in tutto il mondo per il personaggio di Cyrano de Bergerac e dove la carovana del Tour de France ha già fatto tappa in tre precedenti occasioni.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà già alle ore 13.45 sul canale tematico con una lunga anteprima, poi ecco dalle ore 15.00 in simulcast su entrambi i canali la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle. Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 13.15, al termine della tappa ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

