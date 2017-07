Video/ Milan-Lugano (4-0): highlights e gol della partita (amichevole)

Patrick Cutrone ha aperto le marcature in Milan-Lugano (Foto LaPresse)

VIDEO MILAN LUGANO (RISULTATO FINALE 4-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - Il Milan vince 4-0 contro il Lugano nella prima amichevole ufficiale della stagione 2017-18. Reti dei giovani Cutrone e Crociata. Nel finale Sosa e Gustavo Gomez arrotondano ulteriormente il vantaggio. Il prossimo appuntamento per il Milan sarà martedì 18 alle 18.20 in Cina contro il Borussia Dortmund, gara valida per l’International Champions Cup. Rossoneri in campo a Cornaredo con il 4-3-3. Tra i pali Storari, in difesa Abate, Paletta e i due nuovi acquisti Musacchio e Rodriguez. A centrocampo Kessie, Montolivo e Bertolacci mentre in attacco Montella sceglie la giovane promessa Cutrone, affiancato da Borini e dal fiore all'occhiello del mercato rossonero di luglio: Calhanogu. Il Lugano si dispone invece con il 3-5-2. Da Costa in porta, in difesa Rouiller, Sulmoni e Golemic. Largo a destra Mihajlovic, a sinistra Schappi, in mezzo Mariani, Sabatini e Guidutti. In attacco Culina e Marzouk. Dopo 2 minuti il Milan è già in vantaggio. Azione rapida imbastita da Kessie, tocco per Borini che trova Chalonglu al limite. Cutrone scatta e conclude gonfiando la rete. I rossoneri iniziano spesso la manovra da Musacchio, più volte al lancio. In zona centrale Montolivo prova a mettere ordine ma gli svizzeri pressano alto. Progressione di Kessie per vie centrali. L'ivoriano resiste a una carica e serve Cutrone che si accentra e ci prova concludendo dal limite. Facile la parata di Da Costa. Sabbatini ci prova poco dopo dai 40 metri: la palla termina ampiamente fuori. Al 16esimo si rende pericoloso Ricardo Rodriguez. Il terzino si inserisce in area, aggancia, si accentra e calcia trovando però la pronta opposizione del portiere avversario. Dalla bandierina Chalanoglu trova Borini sul primo palo che allunga la traiettoria non riuscendo però a trovare nessun compagno. Il Milan è in sicura gestione. Manovra sicura e ordinata, la squadra di Montella si concede un break al 28esimo lasciando campo agli avversari. Mihajlovic arriva al cross dalla destra ma la palla sfila nei pressi della bandierina opposta. In questa prima fase tra i migliori certamente Cutrone e Kessie assieme a Chalanoglu. Il Lugano prova a costruire qualcosa. Sulla sinistra Schappi cerca un'idea ma Abate non gli concede spazio. Infortunio intanto tra le fila svizzere. Esce Mariani, al suo posto entra Vecsei. Calhanoglu molto attivo in questo primo tempo. Il 10 rossonero tra le linee ha offerto diverse idee riuscendo più volte a smuovere la difesa avversaria. Al 41esimo il Lugano si distende sulla sinistra, Schuppi scarica per Culina che subisce fallo. Lo stesso propone un cross in area, Kessie di testa libera l'area e dai 30 metri Sabbatini ci prova senza fortuna. La palla esce di molto. I rossoneri sulla destra cercano Borini. L'ex Sunderland non riesce a trovare lo spazio necessario al cross. Nei minuti finali il Lugano sfiora il pareggio. Schuppi si inserisce in area e trova palla. Conclusione bassa e tesa, Storari si oppone molto bene proteggendo l'1-0.

Squadra rivoluzionata da Montella. Sempre il 4-3-3. In porta Plizzari, difesa composta da De Sciglio, Zapata, Gustavo Gomez e Antonelli. Sosa, Josè Mauri e Zanellato a centrocampo. Crociata, Bacca e Niang i 3 attaccanti. Crociata trova Bacca in area. Il colombiano si fionda sul fondo e crossa bene nel mezzo dove scatta Niang che di poco manca il colpo di testa. Il Lugano risponde al 49esimo: cross di Sabbatini da calcio pizzato ma Montolivo spazza lungo. La condizione fisica non è ancora ottimale, ma la squadra di Montella sta tenendo bene il campo. I giovani del Milan provano a prendere in mano l'iniziativa con Zanellato molto attivo in avanti. Schappi cerca intanto uno spiraglio ma subito Niang lo chiude. Il Lugano in questi primi minuti della ripresa sta provando a far possesso anche se il Milan sembra ben disposto e attento. Qualche fischio nel frattempo per Bacca, impegnato in un dribbling mancato. Sulmoni cerca Junior in avanti ma Gustavo Gomez chiude tutto anticipando l'attaccante del Lugano. Al 59esimo ecco Carlos Bacca che riceve, si gira e conclude con forza. Da Costa respinge largo. Sostituzione intanto per gli svizzeri: Crnigoj al posto di Schuppi. Poco dopo Milan in rete. Josè Mauri sfrutta un momento di difficoltà degli avversari liberando Crociata solo in area. L'ex Brescia non sbaglia e insacca. Lugano stanco e meno reattivo del primo tempo. Milan in scioltezza. Niang si invola verso la porta dalla sinistra, il marcatore non lo tiene e l'attaccante angola non riuscendo però a trovare lo specchio. Josè Mauri invece lancia per De Sciglio che ottiene il fondo e guadagna un corner. Dalla bandierina cross per Gomez che di testa impegna il portiere avversario. Anche Niang ci prova di testa poco dopo ma spedisce la sfera alta. Sostituzione per il Lugano: esce Mihajlovic, entra Andreoni. De Sciglio sfuria sulla destra sfruttando l'invito di Crociata. Il terzino scuola Milan crossa basso e teso per Niang che taglia bene ma viene anticipato dalla difesa avversaria. All'83esimo il Milna trova il tris. Josè Mauri si allarga sulla destra, triangola con Crociata e crossa in area dove Sosa è bravo a controllare di petto e insaccare con un preciso tiro al volo. Ultime sostituzioni intanto per Montella: escono Crociata e Zanellato, entrano i giovani primavera Simic e Gabbia. Zapata in difesa invece si comporta bene riuscendo puntualmente a uscire dalla propria posizione per strappare palla sulla trequarti. Sabbatini cerca Andreoni sul limite, tocco per Marzouk che ci prova senza impegnare granchè Gabriel. Il Milan non è ancora sazio. Al 90esimo arriva addirittura il quarto gol. Cross dalla bandierina a rientrare, Gustavo Gomez si fa largo in area e con forza spinge la palla di testa in rete.

