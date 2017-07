Wimbledon 2017/ Diretta Muguruza-Kuznetsova info streaming video e tv, orario delle partite (11 luglio)

Johanna Konta, per la prima volta ai quarti di Wimbledon (Foto LaPresse)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: MUGURUZA KUZNETSOVA, KONTA HALEP INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 11 LUGLIO) -

E’ giorno di quarti di finale femminili a Wimbledon 2017. Da qui in avanti il programma del torneo dello Slam (si parte sempre alle ore 12:30) si giocherà a fasi alterne: un giorno le donne e un giorno gli uomini, così da garantire il classico giorno di riposo per tutti e arrivare alla finale Wta del prossimo sabato. Nei quarti femminili ci sono almeno quattro giocatrici che attendevamo, due che tutto sommato ci potevano stare, una che non è sicuramente clamoroso trovare nelle otto regine e una assoluta sorpresa.

Andiamo a vedere gli incroci: nella parte alta del tabellone Garbine Muguruza ha fatto fuori la numero 1 del mondo Angelique Kerber e nel momento più importante della stagione ha ritrovato il suo livello di gioco. Ora però rischia tantissimo: Svetlana Kuznetsova, già in passato campionessa Slam, è la classica giocatrice capace di non andare mai in sofferenza e, pur senza grandi picchi nel suo gioco, di condurre in porto le vittorie che contano. Le serve ora il passo decisivo, ma si può fare contro una spagnola che non ha mai fatto della costanza il suo punto di forza.

Più sotto, la grande rivelazione si chiama Magdalena Rybarikova: la slovacca qualche anno fa aveva avuto un ottimo periodo soprattutto nell’estate del Nord America, non è certo una sconosciuta ma pochi pensavano che potesse far fuori Karolina Pliskova e arrivare fino al martedì della seconda settimana. Se la vede con Coco Vandeweghe, una delle ultime grandi interpreti sull’erba: l’americana ai quarti ci era arrivata anche due anni fa, a livello di Slam ha una semifinale in Australia e ora ci riprova, sapendo che mai come questa volta potrebbe arrivare una finale.

Dall’altra parte, un’altra grande possibilità di mettere le mani sullo Slam da parte di Venus Williams: la veterana a Wimbledon ha trionfato 5 volte ma aveva 28 anni nell’ultima occasione, oggi ne ha 37 e un titolo a Londra sarebbe la grande storia da raccontare. Dopo aver battuto Ana Konjuh, per Venus una coetanea della croata: Jelena Ostapenko ha dimostrato, eliminando Elina Svitolina, di essere ben più di un fuoco passeggero: per il secondo Major consecutivo arriva almeno ai quarti, la sua francamente sembra una missione semi-impossibile ma chissà.

A chiudere il programma di quarti, il match tra Johanna Konta e Simona Halep: per la rumena ennesimo tentativo di mettere le mani su quello Slam che ancora le manca in carriera - e bisogna rifarsi della grande delusione al Roland Garros - per la britannica prosegue il grande sogno di diventare la prima tennista di casa a vincere Wimbledon dopo 40 anni. Francamente nessuna di queste partite sembra avere pronostico chiuso: a livello femminile poi siamo abituati a veder capitare di tutto, e questa potrebbe essere una di quelle volte.

Wimbledon 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 2: sul primo dei due canali verranno anche garantiti approfondimenti da studio, con particolare risalto ai match degli italiani, ma va anche ricordata l’interattività sui canali che solitamente sono riservati agli abbonati al pacchetto Calcio. Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

