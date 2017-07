ALVES AL PSG / "Differenze con la Juventus? Qui ambizione e ordine"

Dani Alves - La Presse

ALVES AL PSG, SUBITO VELENO. I TIFOSI BIANCONERI SONO INFURIATI - Dani Alves a Torino sembrava venuto per svernare. Distratto, senza mordente e poco preparato fisicamente aveva dato fin da subito l'impressione di una storia con la Juventus destinata a finire davvero in poco tempo. Alla fine del 2016 arriva un brutto infortunio con frattura e un paio di mesi di assenza. Dani Alves dal ko torna totalmente rivoluzionato nel modo di giocare, fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Il calciatore è diventato fondamentale nella conquista della finale di Champions League, dimostrando di essere ancora un campione. Dopo la finale persa la rottura e oggi le parole pesanti nei confronti della Juventus dopo la firma con il Paris Saint German. Sono arrivate immediatamente le parole dei tifosi del club bianconero che sicuramente non hanno gradito il suo atteggiamento. Ecco alcuni dei commenti: "Discorso semplice su Dani Alves: giocatore immenso, uomo minuscolo", "Vorrei chiederglielo proprio così: Dani Alves perché? Nella vita l'eleganza dei modi conta", "Non so perché improvvismanete spero di beccare il Paris Saint German ai gironi di Champions League mettendo Douglas Costa contro Dani Alves", "I più grandi antijuventini della storia? Ziliani, Pistocchi, Alvino, Berti, Ronaldo, Moratti, Statuto e Dani Alves", "Su Dani Alves non mi esprimo. Gliele ho già dette tutte durante l'ultima stagione", clicca qui per tutti i tweet sul caso Dani Alves.

ALVES AL PSG, SUBITO VELENO. LE PAROLE CONTRO LA JUVENTUS FANNO IL GIRO DEL WEB - Cosa sia successo tra la Juventus e Dani Alves rimane veramente un mistero. Il calciatore brasiliano sembrava molto legato all'ambiente bianconero, ma dopo la finale di Champions League ha deciso a sorpresa di lasciare Torino e oggi è stato ufficializzato il suo passaggio al Paris Saint German. Anche questa è stata una sorpresa perché si era parlato a lungo per lui di Manchester City dove avrebbe riabbracciato Pep Guardiola. Il calciatore ex Barcellona ha parlato in conferenza stampa, lanciando un'inutile e alquanto fuori luogo visto anche il buon trattamento ricevuto dalla Juventus che lo ha lasciato andare senza pretendere nulla e rescindendo addirittura il suo contratto. Dani Alves ha sottolineato: "Le differenze tra la Juventus e il Paris Saint German? Ambizione e organizzazione, qui è davvero tutto ordinato. A questa squadra manca davvero poco per vincere la Champions League. Spero di aiutarla a centrare questo obiettivo".

