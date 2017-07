Andrea Petagna, Under-21 - LaPresse

BOBO VIERI VIDEO NEWS, DOPPIO SCHERZO DI PETAGNA ALL’EX BOMBER: SECCHIATA E GAVETTONE – Bobo Vieri è sempre il re dell’estate. Non passano i mesi caldi in cui l’ex attaccante di Inter, Milan, Juventus e non solo, non si renda protagonista di qualche gossip. Questa volta, però, l’ex bomber è salito alla ribalta delle cronache per aver subito un doppio scherzo, decisamente fastidioso ma alquanto simpatico. Mentre si stava riposando in barca, al sole di Ibiza dove lo stesso è solito passare parte delle vacanze estive, Vieri è stato sorpreso da una secchiata d’acqua. Ad organizzare lo scherzo, il centravanti dell’Atalanta e della nazionale italiana Under-21, Petagna, con la complicità dell’amico Gerardi. Ma non contento, Petagna ha deciso di prendere nuovamente in giro Bobo Vieri: ha infatti tirato un gavettone all’ex centravanti mentre quest’ultimo si stava riposando sotto l’ombrellone.

Insomma, una vacanza un po’ tribolata per Vieri, che siamo certi, da ora in avanti cercherà di riposarsi di meno, e se mai lo farà, terrà almeno un occhio aperto. Un bel modo comunque per festeggiare il compleanno, visto che l’ex giocatore di calcio compie proprio in queste ore, 12 luglio, 44 anni, nato esattamente nel 1973. Siamo certi che Bobone nazionale non si farà attendere, e a breve, lui che è il re degli scherzi, si prenderà la sua rivincita, perché come si suol dire in questi casi, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Vieri "festeggia" quest’estate gli 8 anni lontano dai campi da calcio. L’ultima esperienza è stata infatti quella risalente alla stagione 2008-2009, con la maglia dell’Atalanta, campionato di magra in cui Vieri scese in campo in solo nove occasioni (contratto risolto anticipatamente ad aprile), segnando però due reti. Curiosità, il suo ultimo gol è stato siglato contro la Juventus il 21 dicembre 2008, nella sconfitta per tre reti a uno. Di seguito il video dello scherzo

© Riproduzione Riservata.