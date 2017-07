Leonardo Bonucci, difensore Juventus - LaPresse

BONUCCI AL MILAN CALCIOMERCATO, CLAMOROSA PROPOSTA PER IL CENTRALE BIANCONERO – E’ davvero clamorosa l’indiscrezione riguardante il calciomercato del Milan, circolante negli ultimissimi minuti. Sembra infatti che il club rossonero abbia presentato una proposta per avere il difensore centrale della Juventus e della nazionale italiana, Leonardo Bonucci. Stando a quanto raccoglie la redazione di Sportmediaset, colei che ha di fatto lanciato il rumor, la società di via Aldo Rossi sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di De Sciglio, quello di Romagnoli, più un conguaglio economico, pur di arrivare appunto al centrale bianconero. Per convincere quest’ultimo, inoltre, vi sarebbe già pronto un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione, che farebbero di Bonucci il più pagato della rosa milanista. Sportmediaset si sbilancia, dicendo che il difensore avrebbe già accettato la proposta rossonera, mentre la Vecchia Signora si sarebbe presa 72 ore di tempo per decidere il da farsi.

A nostro avviso l’operazione risulta essere alquanto complicata, per svariate ragioni. Prima di tutto, la Juventus non cederebbe mai Bonucci ad una squadra italiana, soprattutto al Milan, che a tutt’oggi è forse il club più temuto da coloro che concorreranno per lo scudetto, vista la campagna acquisti scoppiettante. Secondariamente, ci riesce anche difficile pensare che il Diavolo sacrificherebbe il cartellino del giovane Romagnoli, per avere un suo collega, seppur di un altro livello, ma molto più grande. L’ex Roma è infatti un classe 1995, 22 anni compiuti lo scorso gennaio, mentre Leonardo Bonucci ha compiuto 30 anni a maggio. Inoltre, se proprio non foste convinti dell’impossibilità della trattativa, lo stesso calciatore bianconero è sempre stato molto attaccato alla maglia, leader nello spogliatoio, in campo e fuori, e di conseguenza ci pare quasi impossibile che possa giocare in un altro club italiano che appunto non sia la Juventus. Ovviamente il mercato ci ha regalato negli ultimi anni moltissimi colpi di scena, e la realtà ha spesso superato la fantasia: mai dire mai quindi, ma se proprio dovessimo scommettere un euro, lo punteremmo sulla non riuscita della trattativa.

