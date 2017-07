Calciomercato Inter/ News, Yerri Mina spunta per la difesa ma il Barcellona... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Ivan Perisic - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OBIETTIVO MINA PER LA DIFESA -

L'Inter sta lavorando per ringiovanire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in questa sessione di calciomercato. Tra gli obiettivi c'è anche Yerry Mina difensore del Palmeiras centrale classe 1994 colombiano. Questi è un calciatore davvero dotato di un fisico statuario di ben 194 centimetri ed è un destro naturale. Bravo nella marcatura e fortissimo di testa è un ragazzo che però deve ancora crescere provando il calcio europeo dove non è mai stato protagonista. Di lui si parla molto bene anche se c'è da dire che il calcio sudamericano rappresenta ancora uno stato intermedio per la sua maturazione.

Cresciuto nel Deportivo Pasto nel gennaio del 2014 si è trasferito nell'Independiente Santa Fe dove ha dimostrato di essere calciatore vero, tanto che l'estate scorsa è stato acquistato dal Palmeiras per una cifra sopra i tre milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport però c'è il Barcellona che ha un'opzione per l'acquisto attorno ai nove milioni di euro.

CONFRONTO SPALLETTI-PERISIC IN AGENDA (ULTIME NOTIZIE) – Il nome di Ivan Perisic è uno di quelli di cui si è parlato di più in estate di calciomercato con l'Inter che più volte è sembrata a un passo dalla cessione del calciatore al Manchester United pronto anche a mettere sul piatto una cifra vicina ai cinquanta milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che a breve nel ritiro di Brunico ci sarà un faccia a faccia proprio tra il calciatore croato ex Wolfsburg e il nuovo allenatore nerazzurro Luciano Spalletti.

Nel fine settimana poi in Trentino Alto Adige arriverà anche il direttore sportivo Walter Sabatini con il quale si discuterà questa situazione legata proprio a Walter Sabatini. Ivan Perisic è stato uno dei calciatori migliori dell'ultima stagione dell'Inter, ma nonostante questo verranno fatte presto delle nuove valutazioni con il club che non ha nessuna intenzione di svendere uno dei suoi migliori talenti.

