Calciomercato Juventus/ News, ecco cosa blocca l'affare Patrick Schick! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Patrick Schick

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ECCO COSA BLOCCA L'AFFARE SCHICK -

Da tempo ormai la Juventus ha fatto svolgere una parte delle visite mediche a Patrick Schick praticamente acquistato ma ancora non ufficializzato. Nonostante non se ne parli è chiaro che potrebbero esserci anche dei problemi legati al tesseramento. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato di SportItalia Alfredo Pedullà che ha sottolineato come ci siano dei problemi legati proprio per il passaggio di Patrick Schick alla Juventus.

Non si tratta di una situazione legata a delle indecisioni tecniche o di pagamento, ma delle situazioni che Pedullà ha definito molto delicate e personali e di cui non pare giusto entrare al momento nei particolari. Per questo sembra non sia arrivata l'ufficialità, probabilmente però Beppe Marotta presto sarà interrogato proprio sulla questione e vedremo cosa risponderà. Col passare delle ore per forza poi dovrà essere chiarita la situazione e vedremo se finalmente Patrick Schick diventerà un calciatore della Juventus.

L'AGENTE DI BERNARDESCHI AVVICINA IL CALCIATORE AL BIANCONERO (ULTIME NOTIZIE) – Chiuso l'affare Douglas Costa la Juventus si prepara a mettere a segno un altro importante colpo di calciomercato. Il nome è quello di Federico Bernardeschi della Fiorentina di cui ormai si parla sempre con maggiore insistenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che Beppe Bozzo, intermediario nell'affare per Federico Bernardeschi, proverà a limare le distanze che ci sono tra la Fiorentina e Juventus.

L'affare è un po' complicato perché comunque i viola vogliono oltre quaranta milioni di euro, mentre i bianconeri non sembrano intenzionati a raggiungere quella cifra se non tramite delle parti variabili rispetto a una fissa molto inferiore. Sicuramente Federico Bernardeschi è un calciatore che offrirebbe alla Juventus diverse soluzioni davanti perché potrebbe giocare in molte posizioni del campo. Abile a muoversi su entrambe le corsie, sia in un tridente che in un 4-2-3-1 il calciatore viola può fare anche la seconda punta e all'occorrenza ha giocato anche da punta di riferimento come falso nove.

