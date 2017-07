Calciomercato Napoli/ News, Arduini: Meret? Difficile nell’immediato e Reina… (esclusiva)

Pepe Reina (LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO DI MARCO ARDUINI (ESCLUSIVA) – Per questa finestra di calciomercato, la dirigenza del Napoli sta puntando a mettere a segno quei piccoli ritocchi necessari per rafforzare una rosa in gran parte confermata, a disposizione di Sarri per la prossima stagione. Si annunciano quindi ben pochi colpi da parte della dirigenza azzurra che al momento è perlopiù impegnata a sistemare il problema portieri. Appare ancora molto incerto infatti il futuro di Pepe Reina e sono parecchi i nomi che le voci di calciomercato danno vicini al Napoli, da Meret e Leno, anche se per entrambi le eventuali trattative si annunciano difficoltose. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Marco Arduini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Berenguer potrebbe arrivare dall'Osasuna? L'ho visto due volte e non mi ha particolarmente impressionato. Sinceramente non mi sembra un giocatore da Napoli!

Che farà Reina? Alla fine penso che possa rimanere lui come portiere del Napoli. Ha la fiducia dello spogliatoio, dei compagni, continuerà a guidare la porta della squadra di Sarri.

Potrebbe arrivare Leno? Non conosco molto bene questo portiere, rimango del parere però che possa rimanere Reina come portiere del Napoli. Non credo che Leno dovrebbe arrivare.

Meret una valida alternativa per il futuro? Bisognerà vedere se Scuffet tornerà ai livelli di un tempo. L'Udinese non penso che vorrebbe privarsi tanto facilmente di Meret. Udinese che nel calciomercato sa lavorare molto bene con Carnevale, Vagheggi che conoscono molto bene i giocatori, sanno sempre come muoversi.

Meret quindi non sarà mai al Napoli? Potrebbe anche succedere che in futuro Meret possa difendere la porta del Napoli. Questa cosa non è da escludere.

Koulibaly partirà? Aveva già manifestato l'intenzione di andarsene e se arrivasse un'offerta importante il Napoli potrebbe anche cederlo.

(Franco Vittadini)

