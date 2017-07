Calciomercato Napoli/ News, gli azzurri pronti a prendere Widmer (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Leonardo Pavoletti - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GLI AZZURRI PRONTI A PRENDERE SYLVAN WIDMER -

Il Napoli sta operando un campagna di calciomercato molto oculata, senza strafare e puntando soltanto a giocatori giovani e di prospettiva che possano aumentare il tasso tecnico della squadra a disposizione di Maurizio Sarri. Tra gli obiettivi rispunta a sorpresa quel Sylvan Widmer su cui a rotazione sono state tutte le big del calcio italiano, comprese Juventus, Roma, Milan e Inter, senza però mai definire l'affare in questione. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino però l'Udinese avrebbe trovato in Vincent Laurini dell'Empoli il suo erede perché pronta proprio a cedere il calciatore elvetico. Pare proprio che il Napoli sia pronto a seguire con interesse la situazione e magari a lanciare l'affondo quando sarà necessario. C'è da dire però che rimangono pronte su di lui sia la Lazio che l'Anderlecht.

Widmer è un terzino di ottima personalità, nato ad Aarau il 5 marzo del 1993. Cresciuto nella squadra della sua città è stato portato in Italia proprio dall'Udinese che gli ha permesso già di superare le cento presenze in Serie A e di conquistare la maglia della sua nazionale.

PAVOLETTI VERSO L'UDINESE (ULTIME NOTIZIE) – L'acquisto di Leonardo Pavoletti da parte del Napoli nella scorsa sessione di calciomercato rimane ancora un mistero. Pagato anche una cifra importante e lasciato praticamente sempre in panchina da Maurizio Sarri, nonostante il suo buono stato di forma, il calciatore non ha ancora mai avuto la possibilità di esprimersi al suo massimo in Campania. Potrebbe anche non farlo in questa stagione con il calciatore che dovrebbe essere ceduto in questa sessione di calciomercato.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare essere in piedi una trattativa importante con l'Udinese che proprio con il Napoli da poco ha chiuso il prestito biennale di un'altra punta, il colombiano Duvan Zapata. La sensazione è che il calciatore verrà ceduto in prestito con diritto di riscatto. Leonardo Pavoletti a Udine troverebbe di certo un ambiente ideale per lui, in una squadra che gli darebbe la possibilità di esplodere ancora una volta.

© Riproduzione Riservata.