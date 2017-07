Calciomercato Roma/ News, triplo colpo Monchi: Cengiz Under, Defrel e Nastasic (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Gregoire Defrel - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, AFFARE FATTO PER CENGIZ UNDER -

Lo seguivano tutti sul calciomercato, ma la Roma ha fatto prima. E' fatta per l'acquisto di Cengiz Under taletnuoso turco che piaceva anche alla Juventus e che venerdì dovrebbe effettuare le visite mediche con la maglia della Roma. Sky Sport riporta che l'affare ormai è definito e che i giallorossi hanno raggiunto l'accordo con il Medipol Basaksehir per circa tredici milioni di euro. Al calciatore inoltre è stato offerto un quinquennale da circa 1.5 milioni di euro a stagione. Esterno di sinistra di centrocampo il calciatore classe 1997 può anche giocare indifferentemente come laterale destro che come trequartista.

E' quindi perfetto per un eventuale 4-2-3-1 e soddisferebbe la richiesta di Eusebio Di Francesco che ieri aveva sottolineato la volontà di arrivare a un esterno d'attacco dopo la partenza di Momhamed Salah. Di certo Cengiz Under non può essere il sostituto dell'egiziano per motivi legati soprattutto all'esperienza internazionale, ma può essere un buon colpo in prospettiva che si potrebbe rivelare anche un colpo a sorpresa.

SI CHIUDE PER DEFREL E NASTASIC (ULTIME NOTIZIE) – La Roma sta per chiudere due importanti affari di calciomercato. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, pare che siano ormai in via di definizione l'arrivo di Nastasic dallo Schalke 04 e di Gregoire Defrel dal Sassuolo. Il primo è un difensore molto fisico che in Italia ha già giocato con buoni risultati con la maglia della Fiorentina e che dovrebbe prendere, almeno numericamente, il posto in rosa lasciato da Antonio Rudiger partito verso il Chelsea di Antonio Conte.

L'altro invece è un esterno d'attacco che all'occorrenza può giocare anche come punta centrale risolvendo così il problema del vice Edin Dzeko. Il calciatore piace moltissimo a Eusebio Di Francesco che se l'è coccolato e l'ha fatto crescere proprio a Sassuolo. Per lui la Roma sembrerebbe pronta a sborsare addirittura venti milioni di euro pur di accontentare il suo nuovo allenatore, desideroso di avere in rosa un'arma in più soprattutto dal punto di vista della duttilità.

© Riproduzione Riservata.