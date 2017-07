Cengiz Under, neo acquisto Roma - Youtube

CENGIZ ÜNDER ALLA ROMA CALCIOMERCATO: ECCO CHI È IL DYBALA DEL BOSFORO. JUVE E BIG INGLESI BEFFATE – C’è grande attesa in casa Roma per conoscere l’ultimo colpo a sorpresa di questo calciomercato estivo. Stiamo parlando precisamente di Cengiz Ünder, talentuoso calciatore classe 1997 (20 anni da compiere venerdì), proveniente dalla squadra di Istanbul del Basaksehir. Un’operazione sottotraccia quella condotta dal ds Monchi, anche se in realtà era ormai da mesi che erano iniziati i contatti. E a discapito di quanto si possa pensare, il Dybala del Bosforo, così come viene soprannominato appunto il giovane attaccante, era seguito da moltissime big del Vecchio Continente, a cominciare dalla Juventus, forse attratta proprio dal soprannome affibbiato al ragazzo originario di Balikesir. Attenzione poi alle big della Premier League inglese, a cominciare dai campioni in carica del Chelsea, passando per il Manchester City di Pep Guardiola, e arrivando fino allo United di Manchester United. Monchi ha quindi beffato tutti con un’operazione che dovrebbe prevedere un esborso da circa 13 milioni di euro: non ci resta quindi che attendere l’arrivo di questo talento dalla classe cristallina.

Cengiz Under, che firmerà un contratto da un milione di euro e mezzo annuo, per le prossime cinque stagioni, è atteso in Italia nella giornata di venerdì quando sosterrà le rituali visite mediche alla clinica Villa Stuart, e firmerà appunto l'accordo di cui sopra. Dopo di che Cengiz Under volerà a Riscone di Brunico per aggregarsi ai suoi nuovi compagni agli ordini del tecnico Eusebio Di Francesco.

Cengiz Under è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico turco, al punto che in patria viene soprannominato il Dybala del Bosforo. Il ragazzo è infatti molto simile al ben più noto calciatore di proprietà della Juventus, essendo un attaccante dalle grandi qualità, abile con la palla, dal dribbling veloce e dall’ottima visione di gioco. Il suo ruolo naturale è la punta ma può giocare indistintamente anche sulle corsie come da esterno: toccherà ad Eusebio Di Francesco collocarlo nel posto a lui di maggior gradimento. Cengiz Under è un classe 1997 e compirà i 20 anni il 14 luglio, proprio nella giornata di venerdì quando metterà piede per la prima volta nel Bel Paese. Nella sua ultima stagione in Turchia ha disputato 43 match, segnando nove reti e sette assist, numeri importanti che hanno permesso al Basaksehir di chiudere il campionato al secondo posto assoluto dietro solo al Besiktas. Di seguito un video con alcune delle giocate più interessanti di Cengiz Under.

