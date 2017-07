Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla sulle spalle di Froome: Kittel vola a punti (11^ tappa, oggi)

Chris Froome con la maglia gialla (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (11^ TAPPA EYMET-PAU)-

Il Tour de France 2017 come la sua classifica generale e le altre graduatorie collegate, tornano oggi protagonisti con la 11^ tappa che porterà i corridori da Eymet a Pau. Dato il tracciato della frazione, particolarmente pianeggiante e con un solo Gpm di 4^ categoria, ma con un traguardo volante, appare chiaro che l’appuntamento di oggi risulterà particolarmente importante per tutti coloro che puntano a chiudere questa edizione della Grande boucle con addosso la maglia verde, dedicata al leader della classifica a punti. Dando un occhio alla graduatoria però si nota subito che, dopo il poker di successi, difficilmente Marcel Kittel potrà avere concorrenza: il tedesco della Quick Step Floors è infatti primo nella classifica a punti con 275 punti e più di 100 di vantaggio dal secondo classificato Michael Matthews che mostra a bilancio appena 173 punti. Alle spalle dell’australiano della Sunweb la top 5 della maglia verde si completa con Andrè Greipel della Lotto Soudal (150 pt), Kristoff a quota 140 punti e il nostro Sonny Colbrelli fermo però a quota 89 punti.

Andiamo ora però a vedere cosa succede alla vigilia della 11^ tappa del Tour de France 2017 per la classifica più prestigiosa quella che dona al suo leader l’iconica maglia gialla: la casacca d’oro risulta ancora saldamente sulle spalle di Chris Froome che ora mostra un crono complessivo di 42H 27' 28''. Alle sue spalle resiste quindi a 18 secondi di distacco il nostro Fabio Aru, secondo davanti al francese Romain Bardet (+51”) mentre la top 5 nella graduatoria si completa poi con Rigoberto Uran e Jakob Fulgasng che mantengono inalterato il loro ritardo di 55” e 1’37” sul leader inglese del Team Sky rispetto alla frazione precedente. Sono ben poche le sorprese attese per la classifica del Tour dedicata agli scalatori: oggi infatti sarà programmato un solo Gran Premio della Montagna e anche nella frazione precedente le alture erano appena due e tutte di 4^ categoria. In testa con la maglia a pois troviamo ancora quindi Warren Barguil della Sunweb a quota 60 punti seguito nella top tre degli scalatori al Tour de France 2017 da Roglic e Vuillermoz rispettivamente a quota 30 e 27 punti. Non dimentichiamo infine la graduatoria riservata ai giovani e a cui hanno accesso solo i ciclisti della Grande Boucle under 25 anni. Il leader caratterizzato dalla maglia bianca rimane il britannico della Orica Scott Simon Yates con il crono generale di 42H 29' 30”. Dietro di lui resistono Louis Meintjes e Pierre Roger Latour rispettivamente a 2’58” e 3’28” di ritardo dall’inglese.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Fabio Aru (Ita, Astana) a 18"

3. Romain Bardet (Fra, Ag2r LA Mondiale) a 51”

4. Rigoberto Uran (Col, Cannondale ) a 55”

5. Jakob Fuglsang (Den, Astana) a 1’37”

6. Daniel Martin (Irl,Quick Step Floors) a 1’44”

7. Simon Yates (Grb, Orica Scott) a 2’ 02”

8. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 2’13”

9. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a 3’06”

10 George Bennet (Aus, Lotto Jumbo) a 3’53

© Riproduzione Riservata.