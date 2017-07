Diretta Apoel-Dudelange/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Apoel Dudelange - LaPresse

DIRETTA APOEL-DUDELANGE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Apoel Nicosia-Dudelange oggi vedrà scontrarsi i campioni di Cipro ed i campioni del Lussemburgo nel secondo turno preliminare di Champions League alle ore 19.00. Una partita che, vista la tradizione recente, vede i ciprioti favoriti in maniera abbastanza netta, visto che l'Apoel resta peraltro l'unica formazione della propria nazione ad aver raggiunto addirittura i quarti di finale della massima competizione europea, in una storica sfida contro il Real Madrid. Il Dudelange rappresenta un calcio che sicuramente non è riuscito a mantenere i livelli di crescita di Cipro negli ultimi anni. I lussemburghesi in queste coppe europee si sono però già tolti una soddisfazione importante, con il Progres che nel primo turno preliminare di Europa League è riuscito a sorpresa ad eliminare i Rangers Glasgow.

Per il Dudelange la sfida si prospetta sicuramente difficile sulla carta, ma i lussemburghesi anche quest'anno in campionato mirano ad ottenere grandi risultati, dopo la vittoria del titolo sul filo di lana, grazie alla miglior differenza reti, nella scorsa stagione conclusa a pari punti con il Differdange. La vittoria del titolo ha spalancato le porte della Champions al Dudelange, ma come detto l'Apoel ha l'esperienza dalla sua: anche lo scorso anno i ciprioti si sono spinti fino agli ottavi di finale di Europa League, e l'anno scorso in campionato hanno vinto il titolo in maniera piuttosto autoritaria, distanziando di quattro punti l'AEK Larnaca alla fine della fase conclusiva del torneo.

Al Neo GSP Stadium di Nicosia si troveranno di fronte le seguenti probabili formazioni: l'Apoel Nicosia giocherà con il portiere belga Pardo tra i pali, il bulgaro Milanov in posizione di terzino destro e lo spagnolo Lago in posizione di terzino sinistro, mentre Merkis e Ioannou formeranno una coppia di difensori centrali tutta cipriota. Anche la linea di centrocampo sarà a quattro, con il greco Gianniotas esterno destro, Aloneftis esterno sinistro e il portoghese Morais (capitano della squadra) e il brasiliano Vinicius al centro della mediana. In attacco, Efrem e Sotiriu formeranno il tandem offensivo.

Il Dudelange risponderà con Joubert tra i pali, Schnell sull'out difensivo di destra e il francese Melisse sull'out difensivo di sinistra, mentre il suo connazionale Prempeh e il congolese Dikaba giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo il duo tedesco Pokar-Stolz sarà affiancato dal portoghese Stelvio, in attacco il bosniaco Ibrahimovic (solo omonimo del più celebre Zlatan) giocherà affiancado dal brasiliano naturalizzato lussemburghese Daniel Alves da Mota e da Turpel.

L'Apoel Nicosia, allenato dal danese Christiansen, giocherà con un 4-4-2 molto compatto, con la squadra cipriota che l'anno scorso ha sfiorato la doppietta in patria, vincendo il campionato ma perdendo la finalissima di Coppa contro l'Apollon Limassol. 4-3-3 per il Dudelange allenato dal tedesco Toppmoller, con le squadre campioni del Lussemburgo che raramente superano i turni preliminari delle Coppe, ma dopo alcuni acuti in Europa League ora si attende anche l'impresa in Champions.

Apoel Nicosia strafavorito dai bookmaker: vittoria interna quotata 1.14 da Unibet, Bwin propone a una quota di 7.75 il pareggio e Betclic a 17.00 la vittoria lussemburghese in trasferta.

Apoel Nicosia-Dudelange, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 19.00, non sarà visibile in diretta tv oppure in diretta streaming video via internet in Italia, dunque il riferimento fondamentale per gli appassionati di calcio sarà il live timing sul sito della Uefa.

