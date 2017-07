Diretta Bate-Alashkert/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Bate Alashkert - LaPresse

DIRETTA BATE-ALASHKERT: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Bate Borisov-Alashket sarà una sfida del secondo turno preliminare di Champions League. Nella massima competizione europea, dopo il primissimo turno preliminare che ha visto scendere in campo anche i campioni dell'Armenia, che hanno avuto la meglio non senza faticare contro gli andorrani del Santa Coloma, iniziano a tornare nomi di squadre conosciuti. Il fischio di inizio della partita alle ore 19.30.

Il Bate Borisov inizia ancora una volta da lontano la sua avventura in Europa a causa dello scarso ranking delle squadre bielorusse, ma negli ultimi anni è stato spesso e volentieri una presenza fissa della fase a gironi di Champions League. Il Bate deve però riscattare il fallimento della campagna europea della passata stagione, in cui subì una doppia eliminazione ai preliminari, prima in Champions League per mano degli irlandesi del Dundalk, quindi in Europa League contro i kazaki dell'Astana, restando dunque fuori dalla fase a gironi di entrambe le competizioni.

Nessun problema invece in patria dove il Bate conquista il titolo bielorusso da undici stagioni consecutive, anche se quest'anno dopo molto tempo si trova ad inseguire, con tre punti di svantaggio alla quindicesima giornata rispetto alla capolista, lo Shakhter Soligorsk. L'Alashkert ha sofferto un po' per domare il Santa Coloma nel primo turno, ma dopo la vittoria per uno a zero dell'andata, è bastato il gol di Nenadovic per mettere in cassaforte la qualificazione, anche se il gol del nazionale andorrano Ildefons Lima nel secondo tempo ha regalato al Santa Coloma il pareggio nel match di ritorno.

Si giocherà alla Borisov Arena e queste saranno le probabili formazioni dell'incontro: padroni di casa in campo con Scherbitsky tra i pali, il serbo Milunovic, Yablonski, Zhavnerchik e Stasevich in difesa, a centrocampo ci sarà spazio per Gordejchuk, Volodko e Berezkin, mentre in attacco giocheranno nel tridente Polyakov, il finlandese Tuominen e Rios. L'Alashkert risponderà con Beglaryan a difesa della porta, il serbo Stojkovic, Voskanyan e Arakelyan titolari nella difesa a tre, mentre per vie centrali a centrocampo si muoveranno Veranyan, Dashyan e Yedigaryan. Daghbashyan sarà l'esterno laterale mancino con l'ucraino Khovbosha che si muoverà invece sulla fascia laterale opposta. L'altro serbo Nenadovic, come detto in gol nella trasferta ad Andorra, sarà affiancato nel tandem offensivo da Manasyan.

Per quanto riguarda le scelte tattiche dei due allenatori, il mister dell'Alashkert Khashmanyan confermerà il 3-5-2 già visto nella sfida a Faro, casa delle formazioni di Andorra, che ha permesso ai campioni dell'Armenia di passare il primo turno preliminare. Certo, la sfida a Borisov contro una squadra come detto abituata negli ultimi anni ai grandi palscocenici internazionale sarà di tutt'altra pasta. Il tecnico Aleksandr Yermakovich punterà su un 4-3-3 in grado di aggredire gli avversari e consentire al Bate di ottenere un vantaggio sufficiente per affrontare con tranquillità il match di ritorno in Armenia.

Le quote dell'agenzia di scommesse Betclic dimostrano come i pronostici siano nettamente sbilanciati in favore dei bielorussi, la cui vittoria interna viene fissata a 1.14, mentre la quota relativa al pareggio si alza fino a 6.25 e la quota per il successo degli armeni in trasferta moltiplica per 16.00 la posta scommessa. Bate Borisov-Alashkert, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 19.30, non sarà disponibile in diretta tv oppure in diretta streaming video via internet in Italia, dunque il riferimento fondamentale per gli appassionati di calcio sarà il live timing sul sito della Uefa.

© Riproduzione Riservata.