Diretta Chievo-Top 22/ Info streaming video e orario tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Amichevole 2017, diretta Chievo-Top 22 Dilettanti veronesi: qui Stefano Sorrentino, 38 anni (LAPRESSE)

DIRETTA CHIEVO-TOP 22: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE)

Seconda amichevole precampionato per il Chievo, che mercoledì 12 luglio 2017 affronta la Top 22 dei Dilettanti veronesi a Brentonico, comune in provincia di Trento in cui i gialloblu stanno svolgendo il ritiro estivo. Per il test infrasettimanale l’appuntamento è fissato per le ore 17:30. Il Chievo ha appena cominciato la sedicesima stagione in Serie A nella sua storia, la quarta con mister Rolando Maran in panchina: l’obiettivo rimane la salvezza da raggiungere il prima possibile, per poi magari togliersi qualche soddisfazione ulteriore.

Non sarà facile eguagliare o superare i 43 punti ottenuti nell’ultima Serie A, d’altro canto la squadra veronese può contare su automatismi collaudati e su qualche ritocco che si preannuncia salutare. Nel primo test precampionato disputato domenica, contro la Rappresentativa Juniores del Trentino, Maran ha inizialmente proposto una formazione vecchio stampo, con retroguardia esperta ed un paio di novità a centrocampo (Nicola Rigoni e il belga Samuel Bastien), mentre l’attacco è stato affidato al ‘grande vecchio’ Sergio Pellissier.

Proprio il capitano ha aperto le marcature e firmato una tripletta in poco più di venti minuti, con due belle conclusioni ed un calcio di rigore, mentre a servire il poker è stato Roberto Inglese dopo la mezz’ora. Nel secondo tempo il mister ha rivoltato come un calzino la squadra dando spazio anche ai nuovi arrivati: si sono distinti in particolare gli attaccanti Mehdi Leris (1 gol), francesino classe 1998 rientrato dal prestito alla Juventus, e lo spagnolo Alejandro Rodriguez (doppietta per lui) che è stato acquistato dal Cesena.

A completare il tabellino dei marcatori sono stati Emanuel Vignato, esterno della Primavera classe 2000, e il diciannovenne marocchino Sofian Kiyine che l’anno scorso ha assaggiato la Serie A (7 presenze). 9-0 quindi il primo risultato estivo per un Chievo che contro la Top 22 dovrebbe far debuttare anche Gianluca Gaudino, uno degli acquisti più interessanti: domenica il centrocampista ex Bayern Monaco è rimasto a riposo per una leggera contusione ad un piede.

La formazione titolare sarà probabilmente simile a quella del primo test, quindi con Sorrentino tra i pali e difesa formata da Cacciatore (destra), Gamberini, Cesar e Gobbi (sinistra). A centrocampo Rigoni, Radovanovic e Bastien, tra le linee Birsa e in attacco il tandem formato da Pellissier ed Inglese. La partita amichevole tra Chievo e Top 22 Dilettanti veronesi non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

