Diretta Dundalk-Rosenborg/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

DIRETTA DUNDALK-ROSENBORG: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Dundalk-Rosenborg vedrà i campioni d'Irlanda affrontare i campioni di Norvegia alle ore 20.45 nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League. Particolarmente interessante la sfida se si pensa che il Dundalk nella scorsa stagione è arrivato a un passo da quella che sarebbe stata una storica qualificazione nella fase a gironi della massima competizione europea, impresa finora mai riuscita a nessuna formazione di club irlandese.

Il Rosenborg invece, dopo i fasti degli anni Novanta in cui è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale di Champions League, anche in patria ha vissuto un periodo storico di appannamento, riuscendo però a riportarsi ai vertici ed ora proverà a partire da lontano, per tentare un nuovo inserimento, che sarebbe un risultato eccezionale, tra le migliori trentadue squadre d'Europa. Entrambe le squadre dovrebbero poter fare affidamento su una buona condizione fisica, essendo in pieno svolgimento in estate sia il campionato dell'Eire, sia il massimo torneo norvegese. Una partita dunque potenzialmente aperta a ogni risultato, col Rosenborg sulla carta leggermente favorito.

All'Oriel Park di Dundalk saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo: padroni di casa schierati con una formazione per dieci undicesimi di nazionaltà irlandese, con Rogers tra i pali, Gartland, Gannon, Massey e il danese Vemmelund schierati dall'out difensivo di destra all'out difensivo di sinistra, mentre gli esterni di fascia a centrocampo saranno Connolly a destra e Shields sul lato mancino. Benson e Moutney si muoveranno invece nella zona centrale della linea mediana, con McEleney e McMillan che faranno coppia sul fronte offensivo.

La risposta del Rosenborg sarà affidata a Hansen tra i pali, Hedenstad in posizione di terzino destro e Skjelvik in posizione di terzino sinistro, mentre Reginiussen e Bjordal saranno i due difensori centrali. Nel terzetto di centrocampo partiranno dal primo minuto Midtsjo, Konradsen e Lundemo, mentre sarà tutto straniero il tridente d'attacco con il kosovaro Rashani punta centrale e con l'islandese Vilhjalmsson e il serbo Jevtovic che si muoveranno da esterni.

Modulo 4-4-2 per l'allenatore del Dundalk, Stephen Kenny, 4-3-3 per il tecnico del Rosenborg Ingebrigtsen. Sarà questa la scelta tattica dei due mister in vista di una partita che si preannuncia molto delicata dal punto di vista delle scelte, in una sfida che probabilmente, almeno sulla carta, è tra le più equilibrate nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League.

Sembrano pensarla così anche i bookmaker, che vedono comunque il Rosenborg maggiormente pronto per puntare alla qualificazione al terzo turno preliminare di Champions. La vittoria esterna norvegese viene così quotata 1.95 da Bet365, mentre Bwin alza fino a 4.10 l'eventualità del successo interno irlandese e Bwin propone a 3.30 la quota per il pareggio.

Dundalk-Rosenborg, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 20.45 non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video via internet sui canali italiani, ma collegandosi sul sito ufficiale uefa.com ci sarà comunque la possibilità di essere aggiornati in tempo reale sul match grazie alla diretta testuale.

