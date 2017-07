Roger Federer sfida Milos Raonic a Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA FEDERER-RAONIC: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (QUARTI WIMBLEDON 2017) - Roger Federer e Milos Raonic scendono in campo mercoledì 12 luglio - secondo match sul campo centrale, dove il primo incontro è alle ore 14 italiane - per sfidarsi nella semifinale di Wimbledon 2017: una grande sfida quella che oppone lo svizzero al canadese, un match che si ripete a distanza di un anno e con un turno di anticipo rispetto ad allora. Nel 2016 era semifinale: Federer correva verso l’ottavo titolo a Wimbledon, forte del fatto che Novak Djokovic fosse già fuori e Rafa Nadal non si fosse nemmeno presentato, e forte della superiorità che aveva mostrato sempre o quasi contro Andy Murray.

E invece, il Re aveva sprecato la grande occasione: Raonic lo aveva battuto sfoderando una delle prestazioni migliori di sempre, guadagnando la prima finale Slam che avrebbe poi perso contro Murray. Oggi Federer va a caccia di vendetta: siamo ai quarti di finale e si gioca per un posto nella partita che opporrebbe il vincitore a uno tra Djokovic e Tomas Berdych. Possiamo dire senza timore di smentite che Federer è il grande favorito: per lui è un appuntamento con la storia, e inoltre dopo aver saltato la stagione sulla terra rossa lo svizzero si è presentato nel giardino di casa in grande forma.

Tanto da vincere i quattro match precedenti senza colpo ferire, e senza mai andare sotto dal punto di vista del gioco o del momento psicologico: Grigor Dimitrov, che era considerato un avversario insidioso, è stato spazzato via in pochissimo tempo e Federer ha dato la sensazione di soffrire maggiormente contro Mischa Zverev. Raonic rimane al momento l’unico giocatore in grado di segnare la storia tra quelli che si sono qualificati ai quarti di Wimbledon 2017: il canadese è l’unico rappresentante dei nati negli anni Novanta, a oggi è l’unico di quel decennio ad aver giocato una finale Slam e in questo torneo rimane dunque l’ultimo baluardo di una generazione che aspetta ancora il primo titolo Major prima di accettare di aver fallito, o comunque di non essere stata in grado di produrre campioni costanti.

Sicuramente però Raonic è il migliore tra quelli della prima metà dei Novanta: in attesa della definitiva esplosione di Thiem, il canadese nato in Montenegro ha ormai una presenza costante nella Top Ten del ranking Atp ed è anche il giocatore che ha mostrato i più ampi margini di miglioramento, passando dall’essere servizio e dritto senza alternative a variare maggiormente i suoi colpi. Il suo problema è che oggi si trova davanti una leggenda vivente, che rispetto all’anno scorso sta anche meglio fisicamente e ha acquisito nuova consapevolezza.

Quella di chi sa che anche a quasi 36 anni può ancora dominare il circuito del tennis maschile, e lo sa perchè a inizio 2017 ha vinto gli Australian Open - tornando a sollevare un trofeo dello Slam dopo quattro anni e mezzo - e poi ha centrato il Sunshine Double, impresa che aveva ottenuto più di dieci anni prima e che nessuno pensava potesse arrivare. Insomma, il pronostico non può che andare a favore di Federer; dovesse mettere in bacheca Wimbledon, il Re diventerebbe il primo assoluto per Championships vinti e sarebbe ad una sola lunghezza dai 20 Slam. Nella leggenda lo svizzero ci è già da tempo, e potrebbe ora aggiungere un altro capitolo alla sua straordinaria epopea.

La diretta tv di Federer-Raonic, semifinale di Wimbledon 2017, sarà affidata a Sky Sport 1: tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno gustare anche gli approfondimenti pre e post partita, nello studio curato da Eleonora Cottarelli che sarà in compagnia dei suoi ospiti. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

