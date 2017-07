Diretta Fiorentina-Val di Fassa/ Info streaming video e orario tv, probabili formazioni, risultato live

Diretta Fiorentina-Val di Fassa: qui Davide Astori, 30 anni (LAPRESSE)

DIRETTA FIORENTINA-VAL DI FASSA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE)

Fiorentina-Val di Fassa Team è una delle amichevoli in programma mercoledì 12 luglio 2017: la partita si gioca dalle ore 17:30 a Moena, comune in provincia di Trento nel quale la squadra viola sta svolgendo il ritiro estivo per il sesto anno consecutivo. La stagione 2017-2018 non si è aperta nel migliore dei modi per la Fiorentina, che dopo l’ultima stagione ha deciso di cambiare allenatore salutando Paulo Sousa ed ingaggiando Stefano Pioli, reduce dalla controversa esperienza all’Inter.

Il ritorno del tecnico parmense, che ha rappresentato la Viola anche da giocatore per sei stagioni (dal 1989 al 1995), ha incontrato il gradimento dei tifosi che però nelle ultime settimane hanno registrato brutte notizie dal fronte calciomercato. Borja Valero, simbolo del ‘rinascimento montelliano’ e idolo dello stadio Franchi, è già diventato un giocatore dell’Inter mentre Federico Berardeschi, la stella del vivaio e del futuro, ha manifestato l’intenzione di non prolungare il contratto in scadenza nel 2019; su di lui è già calata l’ombra della Juventus, in ogni caso sembra che la Fiorentina non possa più contare nemmeno sul suo numero 10.

Una batosta per una squadra che aveva già salutato il leader della difesa, Gonzalo Rodriguez, ma che in ogni caso sta cercando di guardare al prossimo futuro con rinnovata serenità. Nel frattempo i fratelli Della Valle si sono dichiarati disposti a trattare la cessione della società, in seguito alle contestazioni ricevute negli ultimi mesi: vedremo se si creeranno le condizioni per un passaggio di consegne. Dal canto suo Stefano Pioli deve pensare a far parlare il campo: nella prima amichevole contro il Val di Fassa Team il mister poterà schierare due nuovi acquisti, il terzino portoghese Bruno Gaspar, ex Vitoria Guimaraes e il difensore centrale Vitor Hugo, arrivato dal Palmeiras per circa 8 milioni di euro.

Entrambi dovrebbero partire titolari nel 4-2-3-1 di partenza: a completare la retroguardia Tomovic e il terzino sinistro Maxi Olivera, in porta invece Sportello che dovrebbe scalzare il rumeno Tatarusanu. Possibile un duo di centrocampo tutto uruguaiano con Sebastian Cristoforo al fianco di Matias Vecino, mentre sulla trequarti Pioli dovrebbe schierare Hagi, Saponara e Rebic. Davanti Kalinic oppure Babacar, con il primo ancora indiziato di cessione al Milan. Al gruppo si sono aggregati anche alcuni giovani della Primavera: i portieri Cerofolini e Satalino, i difensori Illanes e Ranieri, i centrocampisti Diakhaté e Meli e gli attaccanti Gori, Maganjic e Sottil.

Per sabato 15 luglio sono attesi il portiere polacco Dragowski e il serbo Nikola Milenkovic, giovane (classe 1997) centrale difensivo prelevato dal Partizan e di cui si parla molto bene, mentre Federico Chiesa e (salvo imprevisti) Bernardeschi arriveranno a Moena lunedì 17 per l’ultima settimana di ritiro. L’amichevole precampionato tra Fiorentina e Val di Fassa Team sarà trasmessa in diretta streaming video da it.violachannel.tv, il sito internet ufficiale della squadra viola.

© Riproduzione Riservata.