Diretta H. Beer Sheva-Honved/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

DIRETTA HAPOEL BEER SHEVA-HONVED: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Hapoel Beer Sheva-Honved sarà una delle sfide del secondo turno preliminare di Champions League alle ore 19.00. Gare d'andata della fase della massima competizione europea in cui iniziano ad entrare in gioco alcune delle formazioni più interessanti dell'ampio quadro delle partecipanti all'edizione 2017/18: certo, mancano ancora le big dei campionati top, ma sia gli israeliani sia gli ungheresi, in questo caso, possono vantare una tradizione in campo continentale importante. Quella dell'Honved affonda le radici nella storia, con la formazione di Budapest che nella prima metà degli anni cinquanta ha vissuto nella leggenda della squadra di Puskas, che forniva l'ossatura all'Aranycsapat, la 'squadra d'oro' che per un soffio non si lauerò Campione del Mondo nel 1954.

Più recente quella dell'Hapoel Beer Sheva, protagonista nella scorsa stagione nella fase a gironi di Europa League e soprattutto capace di battere l'Inter sia nel match d'andata a San Siro, sia in quello di ritorno al Toto Turner Stadium di Beer Sheva, dove si disputerà anche questo incontro del secondo turno preliminare.

Entrambe le formazioni entrano in gioco a partire da questa fase della competizione e dopo il titolo nazionale conquistato nella passata stagione. Particolarmente emozionante lo scudetto conquistato dall'Honved, che non si laureava campione d'Ungheria dal 1993. Ventiquattro anni dopo, il quattordicesimo titolo è arrivato grazie alla vittoria nello scontro diretto decisivo, con le due squadre a pari punti, contro il Videoton. L'Hapoel Beer Sheva ha invece stravinto il titolo d'Israele, con tredici punti di vantaggio sul Maccabi Tel Aviv.

Passiamo adesso alle probabili formazioni dell'incontro: l'Hapoel Beer Sheva giocherà con Goresh tra i pali, il romeno Hoban, il brasiliano William e il capitano della squadra, Tzedek, impiegati come centrali di difesa, mentre Ohayon si muoverà come esterno di fascia destra e Turgeman come esterno di fascia sinistra. A centrocampo Broun e i due nigeriano Nwakaeme e Brown formeranno il terzetto titolare, mentre nel tandem offensivo partiranno dal primo minuto Shahar e Ghadir.

L'Honved risponderà con Grof tra i pali e una difesa a tre composta da Barath, da Bobal e dal serbo Kamber. Gazdag al centro della linea mediana sarà affiancato da Nagy e da Kozsta, mentre il nigeriano Ikenne-King Patrick sulla fascia destra e Holender sulla fascia sinistra saranno i due laterali. Un italiano, Lanzafame, farà coppia con Eppel (autore del gol-Scudetto che ha chiuso con il titolo nazionale la scorsa stagione per l'Honved) sul fronte d'attacco. Una curiosità: l'Honved sta vivendo una fase con tecnici italiani in panchina. Dopo il trionfo dello scorso anno con Marco Rossi, ci sarà Pietro Vierchowod sulla panchina dei magiari. 3-5-2 per gli ungheresi, 5-3-2 per l'Hapoel Beer Sheva guidato in panchina dall'israeliano Bakhar.

L'Honved si presenta dunque dopo un quarto di secolo sulla scena della Champions League: quanto fatto vedere dall'Hapoel Beer Sheva nella scorsa Europa League è però sufficiente per i bookmaker per considerare nettamente favoriti gli israeliani per la vittoria nel match d'andata, con Bwin che quota 1.55 il successo interno, Betclic che quota 3.70 l'eventuale pareggio ed Unibet che alza fino a 6.35 la quota relativa al colpaccio magiaro. Hapoel Beer Sheva-Honved, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 19.00, non sarà disponibile in diretta tv oppure in diretta streaming video via internet in Italia, dunque il riferimento fondamentale per gli appassionati di calcio sarà il live timing sul sito della Uefa.

