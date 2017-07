Diretta Hafnarfjordur-Vikingur/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Hafnarfjordur-Vikingur - LaPresse

DIRETTA HAFNARFJORDUR-VIKINGUR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Hafnarfjordur-Vikingur sarà un vero e proprio derby dei ghiacci nel programma del secondo turno preliminare di Champions League alle ore 21.15. Si giocano le gare di andata, ed i campioni dell'Islanda affrontano quelli delle Isole Far Oer, che hanno già affrontato con successo un turno della massima competizione europea. Il Vikingur ha infatti eliminato i kosovari del Trepca 89 nel doppio confronto, vincendo in casa e dilagando con un secco quattro a uno all'Olympic Stadium Adem Jashari di Mitrovica in trasferta, grazie alla doppietta di Solvi Vatnhamar, alla rete di Anghel e a un autogol di Islami.

Risultato brillante per una squadra che dopo la vittoria della scorsa stagione si sta confermando ai vertici anche in patria, col campionato delle Far Oer che dopo quattordici giornate vede il Vikingur di nuovo in testa, a braccetto con il KI Klaksvik. Anche in Islanda il campionato è in pieno svolgimento, con l'Hafnarfjordur che insegue a tre punti di distanza la capolista Valur. Il calcio islandese negli ultimi anni ha ottenuto enormi progressi a livello di Nazionale: dopo aver sfiorato la qualificazione al Mondiale brasiliano del 2014, l'Islanda ci sta riprovando per Russia 2018 e soprattutto è reduce da uno storico Europeo giocato in Francia nel 2016, in cui è riuscita a raggiungere i quarti di finale proprio contro i padroni di casa. A livello di club non sono arrivati però ancora acuti significativi e l'Hafnarfjordur proverà a fare un passo avanti innanzitutto superando questo secondo turno preliminare.

Si giocherà allo stadio Kaplakriki di Hafnarfjordur con queste probabili formazioni in campo. Padroni di casa schierati con un portiere originario proprio delle Isole Far Oer, Nielsen, tra i pali. Quindi in difesa ci sarà spazio per Olafsson, Bjornsson e Bodvarsson. Lo scozzese Lennon sulla fascia destra e David Vidarsson sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali, mentre Petur Vidarsson, Palsson e il maliano Doumbia si muoveranno per vie centrali sulla linea mediana. In avanti, spazio a Valdimarsson e a Kristjan Finnbogason, decisivo con la sua doppietta nell'ultima partita di campionato giocata dall'Hafnarfjordur in casa del Breidablik.

Risponderà il Vikingur con Rasmussen estremo difensore alle spalle dei difensori centrali Gregersen e Erling Jacobsen. Hansen sarà impiegato come terzino destro e Hanus Jacobsen come terzino sinistro, mentre il romeno Anghel e Djurhuus a centrocampo copriranno le spalle a Solvi Vatnhamar, a Gunnar Vatnhamar e al serbo Filip Djordjevic, con il nigeriano Lawal confermato nel ruolo di unica punta.

Heimir Gudjónsson, allenatore dell'Hafnarfjordur, farà esordire la sua squadra con un 3-5-2 molto equilibrato ed efficace, senza correre il rischio di sottovalutare gli avversari. Allenato dal faroense Hentze, il Vikingur riproporrà il 4-2-3-1 risultato micidiale nelle ripartenze in occasione della trasferta in Kosovo.

La bella figura fatta dal Vikingur nel primo turno preliminare di Champions League non impressiona i bookmaker che vedono l'Hafnarfjordur pronto per ipotecare il passaggio del turno già in questa sfida casalinga. Bet365 quota 1.17 la vittoria interna, mentre Betclic moltiplica per 15.00 quanto scommesso sul successo esterno e l'eventuale pareggio viene quotato 7.50 da Bwin. Solo con la diretta testuale sul sito ufficiale uefa.com si potrà seguire il live Hafnarfjordur-Vikingur, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 21.15, senza possibilità di vedere sui canali italiani la diretta tv o la diretta streaming video via internet.

© Riproduzione Riservata.