Diretta Inghilterra-Repubblica Ceca Under 19/ Info streaming video tv, formazioni, quote, risultato live

Europei Under 19 2017: diretta Inghilterra-Repubblica Ceca (LAPRESSE)

DIRETTA INGHILTERRA-REPUBBLICA CECA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE EUROPEI 2017)

- La seconda semifinale degli Europei Under 19 vede di fronte le selezioni di Inghilterra e Repubblica Ceca, che si affrontano mercoledì 12 luglio 2017 dalle 18:00 ora italiana. La manifestazione georgiana entra nel vivo: prima di Inghilterra-Repubblica Ceca andrà in scena l’altra semifinale che vede opposti Portogallo ed Olanda, calcio d’inizio alle ore 15:00.

A seguire inglesi e cechi si affronteranno al Mikhail Meskhi Stadium della capitale Tbilisi: in palio un posto per la finalissima che si terrà si terrà sabato (15 luglio) nel medesimo impianto, a partire dalle ore 18:00. I bookmaker puntano decisamente sull’Inghilterra che ha vinto a punteggio pieno il girone B: snai.it quota 1,50 il segno 1 per la vittoria inglese, mentre il segno 2 per il successo della Repubblica Ceca si alza a quota 5,50; 4,05 è invece la valutazione attribuita al segno X per l’eventuale pareggio tra le due nazionali, che in tal caso disputerebbero i tempi supplementari (due da 15 minuti l’uno); in caso di ulteriore parità sono previsti i calci di rigore.

Tornando alle quote SNAI per Inghilterra-Repubblica Ceca Under 19, troviamo le opzioni Under e Over rispettivamente a 2,05 e 1,63, mentre alle voci Gol e NoGol le quote corrispondenti sono 1,75 e 1,90. Nella prima fase di questi Europei, l’Inghilterra di mister Keith Downing ha messo in riga Bulgaria (2-0), Olanda (1-0) e Germania (4-1). La Repubblica Ceca invece è allenata da Jan Suchoparek e ha cominciato il gruppo A superando la Svezia per 2-1; poi i cechi sono stati battuti con lo stesso punteggio dal Portogallo, mentre nella terza ed ultima giornata sono andati a prendersi la qualificazione ai danni della Georgia, piegata con un gol per tempo (2-0).

Capitolo formazioni: l’Inghilterra dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha travolto la Germania nell’ultimo match. Davanti al portiere Ramsdale spazio quindi ai difensori centrali Suliman e Trevoh Chalobah, quest’ultimo fratello del centrocampista ex Napoli Nathaniel, mentre i terzini saranno Sterling a destra e il capitano Daziava a sinistra. A centrocampo il perno Edun ai cui fianchi si muoveranno Dozzel e Mount, mentre il tridente offensiva vedrà in azione gli esterni Buckley e Sessegnon e la punta centrale Brereton. Gli ultimi due in particolare stanno vivendo un ottimo periodo di forma, non a caso guidano la classifica marcatori degli Europei con 3 reti al pari dell’olandese Piroe e dello svedese Gyokeres, eliminato dal torneo.

La Repubblica Ceca del ct Suchoparek dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2. I guardiani dell’area di rigore saranno Kral e Chalus, che agiranno davanti all’estremo difensore Jedlicka; a completare la linea arretrata i terzini Marecek (lato destro) e Holik (sinistra), a segno nel match precedente contro la Georgia. A metacampo il tandem composto da Tischler ed Havelka, mentre gli esterni alti dovrebbero essere Chveja sulla destra e Sadilek dalla parte opposta. Attacco affidato a Daniel Turbina e al capitano Andrej Sasinka, uno dei giocatori più attesi della nazionale ceca.

La seconda semifinale degli Europei Under 19, Inghilterra-Repubblica Ceca, sarà trasmessa in diretta tv dal canale Eurosport 2 HD, visibile al numero 373 del digitale terrestre e al 211 di Sky: telecronaca dalle ore 18:00. Gli abbonati a Mediaset Premium e Sky Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni PremiumPlay e SkyGo.

