Diretta Lazio-Auronzo/ Info streaming video e orario tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Amichevole 2017, diretta Lazio-Auronzo: qui Cristiano Lombardi, 21 anni, attaccante (LAPRESSE)

DIRETTA LAZIO-AURONZO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE)

Oggi si gioca Lazio-CS Auronzo, partita amichevole che come ormai da tradizione inaugura il precampionato della squadra capitolina. Il calcio d’inizio del match è in programma per le ore 17:30. Dopo la grande stagione 2016-2017, culminata con il quinto posto in campionato e con tanto di finale in Coppa Italia, la Lazio riparte con le stesse certezze ma qualche dubbio in più.

Il tecnico Simone Inzaghi sintetizza bene la situazione: dopo l’ottima annata scorsa, in cui ha saputo tirar fuori il meglio da una squadra non troppo accreditata, dovrà reggere il peso -fisico ed emotivo- del doppio fronte, l’accoppiata Serie A-Europa League che non più tardi di due anni fa costò caro a Stefano Pioli, di cui Inzaghino prese il posto nell’aprile 2015. Per la Lazio si tratta di una sfida stimolante ma al contempo rischiosa, considerando anche che le nebbie del mercato sembrano ancora lontane dal diradarsi.

Perlomeno in entrata: l’unico acquisto ufficializzato sin qui è quello di Adam Marusic, ennesima scommessa balcanica del direttore sportivo Igli Tare. Il ventiquattrenne esterno destro, montenegrino nato in Croazia, arriva dai belgi dell’Oostende e nel ritiro di Auronzo comincerà a farsi conoscere. E’ però il fronte cessioni che preoccupa maggiormente i tifosi: il capitano e regista Lucas Biglia non è nemmeno partito con i compagni e pare vicino al Milan, mentre l’attaccante Keita rimane in bilico così come il suo contratto, in scadenza tra meno di un anno.

Simone Inzaghi spera che la situazione si risolva al più presto, in modo da poter lavorare senza distrazioni o ‘casi’ extra campo. Senza Biglia, la certezza numero 1 per i biancocelesti rimane Ciro Immobile, che nell’ultima stagione ha segnato ben 26 gol (23 in campionato e 3 in Coppa Italia) ritrovando la verve smarrita all’estero, tra Borussia Dortmund e Siviglia (era poi tornato al Torino per qualche mese). Il centravanti partenopeo potrebbe partire titolare nell’amichevole contro l’Auronzo, in cui Inzaghi dovrebbe proporre un 3-5-2 di partenza.

In porta Strakosha, che si candida al ruolo di titolare fisso dopo l’addio di Marchetti; a completare il pacchetto arretrato i difensori Bastos, de Vrij e Radu. Sulla fascia destra possibile debutto dal 1’ per il neo arrivato Marusic, mentre a sinistra dovrebbe agire Lulic; cerniera centrale formata da Milinkovic-Savic, Murgia e Parolo, mentre la seconda punta sarà Felipe Anderson oppure un giovane tra Lombardi, Palombi e Rossi. L’amichevole precampionato Lazio-CS Auronzo sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Lazio Style Channel, visibile solo per gli abbonati al numero 233 del bouquet Sky.

