Diretta Malmo-Vardar/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Malmo-Vardar si gioca oggi alle ore 19.00, e sarà una delle sfide del ricco programma di Champions League, per quanto riguarda le gare d'andata del secondo turno preliminare. Di fronte due squadre che vantano credenziali piuttosto differenti: decisamente più quotati i campioni di Svezia, che proveranno a ripetere l'exploit che li ha visti recentemente approdare alla fase a gironi della massima competizione continentale. Sono un'incognita, ma rappresentano un calcio decisamente più povero di mezzi i campioni della Macedonia del Vardar Skopje, che sono reduci da una stagione molto brillante vissuta in patria, con un campionato praticamente dominato e la vittoria finale che è arrivata con ben tredici punti di vantaggio sulla seconda classificata, lo Shkendija.

Il Malmo invece in queste settimane come da tradizione è nel pieno del campionato svedese, che si disputa in estate nelle sue fasi cruciali, ed ha iniziato decisamente col piede giusto la nuova stagione dopo il titolo conquistato lo scorso anno, riprendendo già la vetta della classifica dopo tredici partite disputate, al momento con tre punti di vantaggio sul Norrkoping secondo che ha però disputato una partita in più, quindi i punti di vantaggio per i biancocelesti potrebbero essere potenzialmente sei. Il Malmo torna nelle coppe europee dopo una stagione di digiuno, mentre il Vardar Skopkje cercherà un exploit che raramente è riuscito alle formazioni macedoni in Europa, provando magari a mettere in luce in campo internazionale il talento di qualche giovane.

Le probabili formazioni che si affronteranno allo Swedbank Stadion di Malmo: padroni di casa schierati con Wiland tra i pali, Tinnerholm in posizione di terzino destro e Safari in posizione di terzino sinistro, mentre la coppia di difensori centrali nella difesa a quattro sarà composta dal danese Nielsen e da Brorsson. A centrocampo Rakip e l'altro danese Christiansen si muoveranno per vie centrali, mentre Cibicki avrà il compito di presidiare la fascia destra ed il peruviano Yotun sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, confermata rispetto alle ultime uscite in campionato la coppia composta dal capitano Rosenberg e da Jeremejeff.

Risponderà il Vardar Skopje con con una formazione per dieci undicesimi macedone: Aelksovski in porta, Brdarovski, Gligorov, Nikolov e Popov schierati da destra a sinistra nella difesa a quattro, mentre a centrocampo giocheranno Demiri, Velkovski e Petkovski. In attacco, spazio nel tridente per il brasiliano Felipe, Grozdanoski e per Blazevski.

Modulo 4-4-2 di pura tradizione scandinava per l'allenatore svedese del Malmo, Pehrsson, mentre Goce Sedloski, tecnico macedone del Vardar Skopje, schiererà la squadra con il 4-3-3. Il Malmo ha nella continuità di rendimento la sua forza maggiore, la partita in trasferta sarà probabilmente già decisiva per il Vardar per capire se l'avventura in europa potrà essere più di una gita premio, dopo aver espresso una superiorità netta in campo nazionale.

Nettamente favorita, per valore tecnico e maggiore esperienza internazionale, la formazione svedese dalle agenzie di scommesse, con la vittoria interna dei biancocelesti quotata 1.42 da Unibet, mentre Bwin offre a 4.50 la quota per il pareggio e alza fino a 8.75 la quota relativa al successo in Svezia della formazione macedone. Malmo-Vardar, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 19.00, non sarà visibile in diretta tv oppure in diretta streaming video via internet in Italia, dunque il riferimento fondamentale per gli appassionati di calcio sarà il live timing sul sito della Uefa.

