Diretta Mariehamn-Legia/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Mariehamn-Legia Varsavia, mercoledì 12 luglio alle ore 20.00, sarà una delle sfide sulla carta più interessanti del secondo turno preliminare di Champions League. Scenderanno in campo i campioni di Finlandia, rappresentanti della capitale delle Isola Aland e vincitori a sorpresa del primo campionato della loro storia, ed i campioni di Polonia. Il Legia da anni vive una situazione di egemonia nel calcio polacco, qualificandosi comunque con continuità nelle Coppe Europee anche quando non riesce a conquistare il titolo nazionale. Recentemente il Legia è anche riuscito a partecipare, nella scorsa stagione, alla fase a gironi di Champions League.

Contro i finlandesi parte tecnicamente favorito, anche se si scontrerà con una squadra in pieno campionato, visto che in Finlandia si gioca d'estate. Il Mariehamn dopo lo straordinario exploit della scorsa stagione si trova momentaneamente al quarto posto, in lizza per un posto in Europa League ma lontano dalla prima posizione occupata per ora con grande margine dalla grande storica del calcio finlandese, l'HJK Helsinki. Il Legia invece ha vinto il titolo grazie ad un emozionante finale di campionato, in cui le prime quattro in classifica si sono scontrate fra loro. Il Legia ha approfittato del pareggio fra Jagellonia e Lech Poznan e con un pareggio contro il Lechia di Danzica ha messo in cassaforte l'ennesimo titolo nazionale e soprattutto la qualificazione in Champions League, fondamentale anche dal punto di vista economico.

Si giocherà alla Wiklöf Holding Arena di Mariehamn e scenderanno in campo le seguenti probabili formazioni: i padroni di casa giocheranno con l'estone Vaikla in porta, Wirtanen sulla corsia laterale difensiva di destra e Maenpaa sulla corsia laterale difensiva di sinistra, mentre Kojola e lo svedese Da Cruz occuperanno la zona centrale della retroguardia. Tris centrale di centrocampo composto dal kenyano Dafaa, dal sudafricano Ekhalie e dal bosniaco Petrovic. Lo statunitense Span coprirà la corsia laterale di destra e l'altro svedese Sellin giocherà come esterno mancino. L'unica punta di ruolo sarà Amani.

Risponderà il Legia Varsavia col portiere Malarz e Pazdan schierato come terzino destro e Jedrzejczyk come terzino sinistro, mentre il brasiliano Guilherme e il ceko Hlousek saranno i difensori centrali. Il finlandese Hamalainen, Kopczynski e l'ungherese Nagy si muoveranno a centrocampo, mentre in avanti toccherà a Rzezniczak, al francese Moulin e a Michalak.

Allenato dal finlandese Lunberg, il Mariehamn partirà con un 4-5-1 molto coperto, cercando di sopperire con grinta e applicazione tattica alla scarsa esperienza internazionale. Il polacco Jacek Magiera, allenatore del Legia Varsavia, punterà subito su un 4-3-3 per cercare un risultato che permetta ai campioni di Polonia di centrare già in trasferta un risultato capace di ipotecare il passaggio del turno.

Il Mariehamn non fa parte neppure del circuito classico delle grandi del calcio finlandese, figuriamoci di quello europeo. La formazione delle isola Aland può essere guardata con simpatia dagli appassionati, ma il pedigree internazionale del Legia Varsavia fa puntare i bookmaker su una vittoria del polacchi, quotata 1.53 da Bwin, che offre invece a 4.20 la quota relativa al pareggio. Unibet quota 6.25 il successo interno finlandese.

Niente diretta tv né diretta streaming video via internet visibile in Italia per Mariehamn-Legia Varsavia, mercoledì 12 luglio alle ore 20.00. Per seguire il match in tempo reale sarà disponibile solamente la diretta testuale del sito uefa.com.

