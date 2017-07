Diretta Napoli-Bassa Anaunia/ Info streaming video, orario, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Diretta Napoli-Bassa Anaunia: qui Marek Hamsik, 29 anni, slovacco (LAPRESSE)

DIRETTA NAPOLI-BASSA ANAUNIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE)

Prima amichevole precampionato per il Napoli, che martedì 11 luglio 2017 affronta a Dimaro (provincia di Trento) la selezione della Bassa Anaunia: il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 18:00. La squadra partenopea vede già fissato all’orizzonte il primo ostacolo della nuova stagione: il turno playoff di Champions League che metterà in palio l’accesso alla fase a gironi.

Il 4 agosto il Napoli conoscerà il nome del suo avversario, nel frattempo Maurizio Sarri cercherà di preparare al meglio i suoi giocatori inserendo i nuovi innesti. Questi sono per il momento due: l’ala spagnola Adam Ounas e il terzino portoghese Mario Rui, arrivato dalla Roma. Ounas è un ragazzo giovane, nato nel 1996, ma già abituato ad un buon livello di calcio: nelle ultime due stagioni ha totalizzato 60 presenze con la maglia del Bordeaux, debuttando anche in Europa League; si presenta come un esterno mancino di buona tecnica in grado di agire su entrambe le fasce. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI NAPOLI-BASSA ANAUNIA LIVE: SEGUI L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (12 LUGLIO 2017)

Nelle gerarchie di partenza, Ounas partirà come alternativa agli esterni d’attacco titolari, José Callejon e Lorenzo Insigne. Mario Rui invece è una conoscenza di mister Sarri che lo ha allenato e valorizzato ad Empoli: reduce da un’annata in chiaroscuro alla Roma, anche per colpa del brutto infortunio accusato circa un anno fa, il portoghese ha l’opportunità di riscattarsi in maglia azzurra e contenderà il posto all’algerino Ghoulam. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per completare qualche altro acquisto e valutare anche le possibilità in uscita.

Per il momento il Napoli riparte dalle sue certezze, dall’allenatore Sarri al centravanti per caso Dries Mertens, passando per il leader della difesa Pepe Reina (in odore di rinnovo fino al 2019) e naturalmente per il capitano Marek Hamsik, che comincia l’undicesima stagione in maglia azzurra ed è reduce da un’annata straordinaria in termini di rendimento e gol (15, suo massimo in carriera). Senza dimenticare gli altri due moschettieri dell’attacco, i suddetti Callejon ed Insigne, né il polacco Arkadiusz Milik che spera di poter dire la sua dopo un primo anno complicato da problemi fisici.

Per la prima amichevole del precampionato contro la Bassa Anaunia, Maurizio Sarri dovrebbe proporre un 4-3-3 con Rafael Cabral tra i pali, Chiriches e Koulibaly a difendere l’area, Maggio e Ghoulam esterni bassi. In mezzo al campo Jorginho fiancheggiato da Rog e Zielinski, in attacco Mertens con Ounas ed Insigne a supporto. A disposizione i portieri Reina e Sepe, i difensori Albiol, Tonelli, Maksimovic, Nikita Contini, Maggio e Strinic, i centrocampisti Diawara, Allan e Hamsik e gli attaccanti Giaccherini, Callejon, Pavoletti e Milik. In dubbio Hysaj che nei giorni scorsi ha accusato un attacco influenzale. Salvo variazioni di palinsesto, l’amichevole Napoli-Bassa Anaunia sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset Premium sui canali PremiumSport.

