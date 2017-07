Diretta Sheriff-Kukes/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Sheriff-Kukes, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA SHERIFF-KUKES: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Sheriff-Kukes, che sarà diretta dall'arbitro cipriota Christos Nicolaides, si gioca oggi alle ore 19: presso lo Stadionul Sheriff di Tiraspol va in scena la partita valida per l'andata del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018.

Senza dubbio, per entrambe, giungere al turno successivo sarebbe un ottimo risultato in questo avvio di stagione, anche se il peso del pronostico, come vedremo più avanti, grava tutto sulle spalle dei Campioni di Moldavia, nonostante quello albanese sia movimento grande crescita, come testimoniato dai risultati colti dalla nazionale albanese negli ultimi anni, sotto la guida dell'italiano Gianni De Biasi. Fatta questa importante premessa, come si presenta lo Sheriff, campione di Moldavia?

La squadra è allenata da una ex giocatore di calcio che i tifosi nostrani conoscono bene, ovvero Roberto Bordin, che l'anno scorso ha portato la squadra ad ottenere il double, vincendo sia la Coppa di Moldavia che il campionato, in uno spareggio cardiopalma contro il Dacia Chi?inau. La compagine moldava, il cui miglior risultato per quanto riguarda la Champions League è stato il terzo turno preliminare nella stagione 2014/2015, arriva a questo appuntamento con una preparazione già in corso da alcune settimane.

Il match contro gli albanesi del Kukesi arriverà infatti pochi giorni dopo l'esordio in campionato e quindi gli addetti ai lavori si aspettano di trovare una squadra magari un po'imballata, ma comunque in grado di reggere il confronto contro degli avversari che, come detto, partono con il favore dei pronostici.

Il Kukesi arriva a questo match ancora sulle orme dell'entusiamso per una impresa che lo ha portato ad essere definito il Leicester d'Albania. La squadra della città di Kukes ha infatti vinto l'anno scorso il suo primo campionato in quasi 100 anni di storia, chiudendo con 75 punti ed una sola sconfitta all'attivo. Ora per la compagine del presidente Gijci arriva senza dubbio la parte più complicata, consistente nel cercare di confermarsi in patria e nel fare bella figura in ambito europeo, dove l'urna di Nyon ha regalato senza ombra di dubbio un avversario abbordabile.

Andando a dare uno sguardo alle formazioni che scenderanno in campo nel match di andata, che si giocherà in terra moldava, la compagine allenata dall'ex Napoli Roberto Bordin dovrà fare a meno di Richardino: il trequartista brasiliano dopo l'ottima annata giocata l'anno scorso ha accettato la corte del Partizan Belgrado, decidendo quindi di chiudere la propria esperienza in Moldavia.

Nel 4-4-2 con cui lo Sheriff scenderà in campo, dovrebbe esserci spazio per Mugosa, attaccante montenegrino arrivato per 300 mila euro nel mercato estivo e che quasi certamente farà coppia con Caimacov. La compagine albanese dal canto suo farà subito esordire Siraq Nasr, trequartista israeliano di 26 anni arrivato poche settimane fa. Il modulo dovrebbe essere quello dell'anno scorso, ovvero il 4-3-2-1.

I pronostici e le quote sono a favore dello Sheriff, la cui vittoria è quotata dalla Snai a 1,35 volte la cifra giocata. Un successo albanese è invece quotato 9,25 volte la scommessa, mentre un pareggio è dato, sempre dalla Snai, a 4,40 volte la cifra scommessa.

Sheriff-Kukes non godrà di copertura in diretta tv: le partite di Champions League saranno in esclusiva su Premium per un'altra stagione, ma solo dai turni successivi. Questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, dunque per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all'indirizzo www.uefa.com.

