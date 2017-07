Diretta Spartaks-Astana/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Spartaks Astana - LaPresse

DIRETTA SPARTAKS-ASTANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Spartaks-Astana sarà un match tra possibili outsider nel programma del secondo turno preliminare di Champions League, che disputerà le sue gare d'andata. Alle ore 18.00 i campioni della Lettonia affronteranno quelli del Kazakhstan: chi pensa a uno scontro fra mezze figure del calcio internazionale non ricorda probabilmente le imprese delle formazioni campioni del Kazakhstan negli ultimi anni, con lo Shakhtar Karagandy che sfiorò la qualificazione alla fase a gironi, conquistando comunque quella per l'Europa League. L'impresa riuscì proprio all'Astana due anni fa, primo club kazako ad entrare fra le magnifiche trentadue d'Europa, frutto dei grandi investimenti che il paese ex sovietico ha compiuto riguardo il proprio movimento calcistico.

L'Astana fra l'altro è ormai una presenza abituale della fase cruciale delle Coppe Europee, visto che un anno fa ha partecipato comunque alla fase a gironi di Europa League, confrontandosi con realtà come gli svizzeri dello Young Boys, i ciprioti dell'Apoel Nicosia ed i greci dell'Olympiakos. Nel campionato kazako della scorsa stagione l'Astana ha conquistato la vittoria ed ora, a torneo in corso visto che in Kazakhstan si gioca d'estate, ha già ottime possibilità di ripetersi, guidando la classifica dopo diciannove partite con cinque punti di vantaggio sul Kairat Almaty.

Decisamente più scarno il palmares europeo dello Spartaks, con il club lettone che guida comunque la classifica anche quest'anno con due punti di vantaggio sul Riga FC. La formazione di Jurmala partecipa per la prima volta nella sua storia alla Champions League, dopo aver conquistato nella scorsa stagione il suo primo titolo nazionale.

Le probabili formazioni: lo Spartaks scenderà in campo con il portiere Nerugals e una difesa composta da Stuglis, Slampe, il croato Simunovic e l'ucraino Habelok. A centrocampo spazio a Balins, Vardanjans e il capitano Kazacoks, mentre in attacco il tridente offensivo titolare sarà composto dal bielorusso Pushnyakov, da Kozlovs e dal russo Kozlov, in una formazione che schiera comunque sette undicesimi di nazionalità lettone.

La risposta dell'Astana sarà affidata al numero uno kazako Mokin in porta, con i connazionali Logvinenko sulla corsia laterale di destra e Shomko sulla corsia laterale di sinistra, mentre il russo Postnikov ed il bielorusso Shitov saranno i due difensori centrali.

A centrocampo terzetto composto dal bosniaco Grahovac, dal quarto kazako in squadra, Muzhikov, e dall'altro bielorusso Mayevskiy. Tridente titolare con il ghanese Twumasi, il congolese Kabananga e il serbo Despotovic che partiranno dal primo minuto.

Entrambe le squadre saranno schierate tatticamente con il 4-3-3, scelta sia dell'allenatore polacco dello Spartaks, Marek Zub, sia del mister bulgaro dell'Astana, Stanimir Stoilov. Vista anche la differenza di esperienza internazionale, i bookmaker puntano decisi su una vittoria dei kazaki già in Lettonia, col successo dell'Astana quotato 1.25 da Bwin, mentre Unibet propone a 4.30 la quota relativa al pareggio e Betclic moltiplica per 12.00 l'eventuale successo interno della formazione lettone: per le agenzie di scommesse, un nuovo exploit in Europa dei campioni del Kazakshtan sembra probabile. Spartaks-Astana, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 18.00, non sarà disponibile in diretta tv oppure in diretta streaming video via internet in Italia, dunque il riferimento fondamentale per gli appassionati di calcio sarà il live timing sul sito della Uefa.

