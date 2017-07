Diretta Verona A-Verona B/ Info streaming video tv, probabili formazioni, orario, risultato live (amichevole)

Diretta Verona A-Verona B: qui Antonio Cassano, 35 anni oggi (LAPRESSE)

DIRETTA VERONA A-VERONA B: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE)

La stagione 2017-2018 dell’Hellas Verona parte da Mezzano di Primiero, comune nella valle di Primiero e tra i borghi più belli d’Italia, in cui la squadra scaligera rimarrà in ritiro fino al 23 luglio. Mercoledì 12 alle ore 18:00 è prevista un’amichevole in famiglia per sciogliere le gambe: si affronteranno due selezioni denominate Verona A e Verona B, le formazioni saranno rese note a ridosso del fischio d’inizio.

L’Hellas allenato da Fabio Pecchia si affaccia alla prossima Serie A come una delle tre squadre neopromosse, dopo il secondo posto nell’ultima Serie B in cui gli scaligeri sono partiti fortissimo per poi accusare maggiori difficoltà strada facendo, ma finendo comunque per totalizzare 74 punti ovvero solo 4 in meno della capolista SPAL; il Verona è quindi risalito nella massima categoria appena un anno dopo la retrocessione del 2016.

Confermato il mister, la società si è mossa per rinforzare soprattutto l’attacco: negli ultimi giorni sono stati ufficializzati uno dopo l’altro gli ingaggi di Daniele Verde, esterno classe 1996 in prestito dalla Roma, Alessio Cerci che si è svincolato dall’Atletico Madrid ed Antonio Cassano. Il fantasista di Bari vecchia ritrova così Giampaolo Pazzini, con cui ha fatto faville ai tempi della Sampdoria, e in Veneto ha l’opportunità di rimettersi in gioco dopo un anno passato a guardare a causa dei dissapori con la dirigenza blucerchiata.

Sul fronte cessioni invece da segnalare i rientri dai rispettivi prestiti dei difensori Alex Ferrari e Boldor, tornati entrambi al Bologna, e dell’attaccante Simone Ganz che la Juventus ha poi girato al Pescara; partiti anche Troianiello, cui non è stato rinnovato il contratto, il difensore Eros Pisano che ha scelto gli inglesi del Bristol e la punta Pierluigi Cappelluzzo, passato anche lui al Pescara di Zeman. Nei prossimi giorni sono attesi altri rinforzi, in particolare per la difesa mentre il centrocampo potrà contare ancora su Bruno Zuculini, argentino arrivato a gennaio dal Manchester City.

Ieri è tornato in gruppo anche l’attaccante Luca Siligardi, che ha saltato i primi giorni di ritiro perché in viaggio di nozze. Sabato (15 luglio) l’Hellas tornerà in campo per sfidare la Triestina, mentre una settimana dopo sarà la volta del Trapani (Lega Pro) sempre a Mezzano di Primiero. L’amichevole in famiglia Verona A-Verona B non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

© Riproduzione Riservata.