Diretta Zalgiris-Ludogorets/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

DIRETTA ZALGIRIS-LUDOGORETS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Zalgiris-Ludogorets sarà una sfida tra due formazioni che partono con ambizioni decisamente diverse nel quadro della nuova Champions League. Si gioca alle alle ore 20.00 in Lituania l'andata del secondo turno preliminare della massima competizione europea, con i campioni nazionali locali che sfidano i campioni della Bulgaria, che negli ultimi anni hanno ottenuto risultati di un certo prestigio in campo internazionale, partecipando alla fase a gironi di Champions League e arrampicandosi in un'occasione agli ottavi di finale di Europa League. Il calcio lituano invece non ha mai raggiunto determinati livelli, in una patria storicamente votata al basket. La formazione della Capitale, Vilnius, ha conquistato il titolo ed ora proverà a mettere i bastoni tra le ruote ad una formazione ben più attrezzata sulla carta.

Si giocherà presso l'LFF Stadionas di Vilnius con queste probabili formazioni in campo: i padroni di casa dello Zalgiris Vilnius schiereranno Vitkauskas in porta, Klimavicius in posizione di terzino destro e Kuklys in posizione di terzino sinistro, mentre il senegalese Mbodj e l'olandese Slijngard saranno i difensori centrali. Vaitkunas e il brasiliano Elivelto saranno i centrali di centrocampo, con il croato Blagojevic e il serbo Ljujic esterni rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra sulla mediana. In attacco, spazio a Luska affiancato da Sernas.

La risposta del Ludogorets, in una squadra per dieci undicesimi bulgara, sarà affidata a Naumov in porta, Kristyian Dimitrov in posizione di terzino destro e Vasilev in posizione di terzino sinistro, con Grigorov e l'ucraino Plastun schierati come centrali di difesa. A centrocampo Oleg Dimitrov e Kitov copriranno le spalle ai tra incursori offensivi, ovvero Aleksandrov, Kovacev e Shokolarov, mentre Chunchukov sarà impiegato come unica punta di ruolo.

Dermendzhiev, allenatore del Ludogorets, affronterà la trasferta lituana con un 4-2-3-1 che proverà a far valere la maggiore esperienza internazionale della propria squadra. Valdas Dambrauskas, tecnico dello Zalgiris Vilnius, opporrà un 4-4-2 molto quadrato, consapevole del fatto che la propria formazione parte sfavorita nel confronto con i campioni di Bulgaria.

Fattore campo avverso ma pronostici favorevoli per il Ludogorets, la cui vittoria a Vilnius, che permetterebbe ai bulgari di ipotecare la qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League, viene proposta a 1.40 da William Hill, mentre la quota per il successo interno dei lituani viene fissata a 7.50 da Bet365. Per quanto riguarda l'eventuale pareggio, la quota proposta da Bwin è di 5.25. Zalgiris-Ludogorets, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 20.00, si potrà seguire in Italia solo tramite la diretta testuale del sito ufficiale uefa.com, senza possibilità di seguire su canali nazionali la diretta tv o la diretta streaming video via internet.

