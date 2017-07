Diretta Zilina-Copenaghen/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Zilina Copenaghen - LaPresse

DIRETTA ZILINA-COPENAGHEN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Zilina-Copenaghen sarà uno dei match più interessanti in programma oggi alle ore 20.15 nel secondo turno preliminare di Champions League, che vedrà andare in scena le sue partite d'andata. Questo perché sia i campioni di Slovacchia sia i campioni di Danimarca sembrano garantire un buon livello di competitività, al contrario di altri match in cui il risultato di partenza sembra marcatamente più scontato.

Le squadre slovacche sono spesso una brutta gatta da pelare e nella storia delle coppe europee non mancano i precedenti in cui sono riusciti a compiere imprese importanti nei turni preliminari, basti pensare alla storica vittoria dello Slovan Bratislava contro la Roma nel 2011. Nonostante questo, il Copenaghen si è trovato spesso a lottare nella fase a gironi di Champions, e dopo l'egemonia confermata in patria vuole dimostrare di poter entrare nelle magnifiche trentadue anche in questa nuova stagione.

Allo Štadión MŠK Žilina scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con Volesak a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con il camerunese Mabouka, con Vavro, con Kralik e con Mazan. A centrocampo l'argentino Diaz sarà impiegato come vertice arretrato alle spalle dei due centrali Kacer e Skvarka, emntre in attacco sarà schierato un tridente composto dal nigeriano Otubanjo come centravanti e da Spalek e da Hlohovsky come esterni.

Risponderà il Copenaghen con Olsen tra i pali, Roerslev Rasmussen sulla corsia laterale di destra e Boilesen sulla corsia laterale di sinistra in difesa, mentre Jorgensen e lo svedese Antonsson formeranno la coppia di difensori centrali. Linea a quattro anche a centrocampo con il serbo Matic e Kvist a giocare centrali, mentre Kusk sarà l'esterno laterale di destra e Toutouh l'esterno laterale di sinistra. In attacco il paraguaiano Santander sarà invece affiancato da Pavlovic.

Lo slovacco Gula per lo Zilina e il norvegese Solbakken per il Copenaghen saranno i due allenatori a confronto, che nel faccia a faccia tattico schiereranno un 4-1-2-3 per i padroni di casa e un 4-4-2 per gli ospiti. Lo Zilina non rinuncerà a una filosofia di gioco che gli ha permesso di dominare il campionato slovacco nella passata stagione, riuscendo a giocare un calcio che ora cercherà la consacrazione internazionale. Certo il Copenaghen è ben più esperto, abituato a giocare anche le fasi a gironi delle competizioni europee, e proverà a sfruttare questa esperienza per chiudere già in trasferta la partita.

I bookmaker, pur con prudenza, sembrano credere nella maggiore qualità dei danesi, con William Hill che quota 1.83 la vittoria in Slovacchia del Copenaghen, mentre l'eventuale successo interno dello Zilina viene quotato 4.20 da Bwin ed il pareggio viene proposto ad una quota di 3.60 da Bet365.

Niente diretta tv né diretta streaming video via internet per Zilina-Copenaghen, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 20.15 per il pubblico italiano, ma sarà comunque possibile seguire la diretta testuale del match, venendo informati in tempo reale su tutte le informazioni salienti, collegandosi sul sito ufficiale della Federazione calcistica europea, uefa.com.

