Diretta Zrinjski-Maribor/ Info streaming video e orario tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Zrinjski-Maribor scendono in campo alle ore 19.00, e sarà un derby dell'ex Jugoslavia nel programma delle gare d'andata del secondo turno preliminare di Champions League. Il sorteggio ha stabilito un faccia a faccia tra i campioni della Bosnia ed i campioni della Slovenia, con entrambe le formazioni che hanno potuto evitare il primo turno preliminare della competizione. Sicuramente il Maribor è un nome ben più conosciuto agli appassionati di calcio, visto che negli ultimi anni si è trovato spesso a partecipare nella fase a gironi di Champions oppure di Europa League. Anche l'anno scorso il Maribor ha espresso una vera e propria egemonia in Slovenia, chiudendo il campionato con ben tredici punti di vantaggio sulla seconda classificata, il Gorica.

Lo Zrinjski in Bosnia ha vinto invece il campionato dopo un vero finale da batticuore, con un testa a testa con lo Zeljeznicar chiuso con un solo punto di vantaggio, mantenuto all'ultima giornata, dopo che fra la terzultima e la penultima lo Zeljeznicar ne ha gettati al vento ben quattro, pareggiando contro il Krupa e perdendo la sfida decisiva contro il Sarajevo terzo.

Quasi inaspettatamente, lo Zrinjski si è ritrovato dunque campione di Bosnia, con la formazione di Mostar che proverà a recitare il ruolo di mina vagante, anche abbastanza ben considerata in sede di pronostico, visto che il calcio bosniaco è abbastanza povero in patria, ma rappresenta una fucina di talenti che vanno poi a far fortuna in campo estero e fanno da serbatoio ad una Nazionale che punta a qualificarsi al Mondiale di Russia 2018, dopo essere stata presente nell'edizione brasiliana del 2014. Il Maribor è avvertito, il blasone va confermato sul campo.

Al Stadion Pod Bijelim Brijegom di Mostar scendereranno in campo queste probabili formazioni: lo Zrinjski giocherà con Piric tra i pali e un terzetto croato di difesa, formato da Kukoc, Katanec e Blaic. Graovac gicoherà come esterno laterale destro e l'altro croato Petrak come esterno laterale sinistro, con il serbo Filipovic e ancora un croato, Lucic, a muoversi per vie centrali sulla mediana. Tutto bosniaco il terzetto d'attacco con Bilbija, Tomic e Mesanovic schierati dal primo minuto. La risposta del Maribor sarà affidata al croato Obradovic come estremo difensore e a una difesa a quattro composta da Palcic, Suler, Rajcevic e Viler. A centrocampo Vrhovec sarà affiancato da Pihler e da Hotic, mentre il brasiliano Tavares avrà compiti da trequartista per ispirare il tandem offensivo composto da Bajde e da Zahovic, in una formazione per nove undicesimi di nazionalità slovena.

Modulo 3-4-3 per lo Zrinjski allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, un ex giocatore tutto talento e sregolatezza arrivato negli anni ottanta al Pescara come jugoslavo, ma ora di nazionalità bosniaca: Blaz Sliskovic. Lo sloveno Milanic schiererà invece il Maribor con un 4-3-1-2 che proverà a far valere la maggiore esperienza in campo internazionale, ma che testerà anche lo stato di forma di nuovi elementi per la formazione titolare in questa stagione.

Quote equilibrate per il match di Mostar, con vittoria dello Zrinjski quotata 2.85 da Bwin, poco più del successo esterno sloveno quotato 2.50 da Betclic, mentre Unibet propone a 3.30 la quota relativa al pareggio. Zrinjski-Maribor, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 19.00, non sarà disponibile in diretta tv oppure in diretta streaming video via internet in Italia, dunque il riferimento fondamentale per gli appassionati di calcio sarà il live timing sul sito della Uefa.

