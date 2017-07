Francesco Totti/ News, conteso da Sky e Rai: l'ex capitano della Roma cosa farà?

Francesco Totti (LaPresse)

FRANCESCO TOTTI NEWS, CONTESO DA SKY E RAI (OGGI 12 LUGLIO 2017) - Francesco Totti al centro del mercato… però quello televisivo: Sky e Rai si contendono l’ormai ex numero 10 della Roma, che deve decidere cosa fare ‘da grande’. Entrambe le offerte giunte a Totti sono intriganti: la televisione satellitare lo vorrebbe come testimonial del prossimo Mondiale di Russia 2018, la Rai pensa a lui addirittura per il Festival di Sanremo, dove Totti già in passato ha fatto alcune apparizioni di grande successo (compreso quest'anno). Intanto, ogni giorno che passa sembra crescere una certezza: Francesco Totti non dovrebbe tornare in campo con una maglia diversa da quella della Roma, anche se le offerte sono giunte da ogni parte del mondo. Dunque, dal momento che l’addio al calcio giocato è praticamente ufficiale, le voci sul futuro di Totti sono sempre più vivaci, con Sky e Rai pronte a darsi battaglia per accaparrarsi l'ex capitano giallorosso, che sarebbe davvero un grande colpo per entrambe le emittenti. Sul piatto proposte decisamente intriganti, ma che pongono domande importanti sul futuro del capitano.

Sky lo vorrebbe come testimonial per i Mondiali, mentre la Rai pensa a lui in coppia con la moglie Ilary Blasi per la prossima edizione di Sanremo: impegni tutto sommato limitati, che non si ostacolerebbero fra loro e che non andrebbero nemmeno a ostacolare un futuro di Totti all’interno della Roma. Sky però sembra che sarebbe disposta ad offrire a Totti un contratto da un milione di euro, superiore addirittura a quello proposto dalla Roma per un ruolo nello staff tecnico, per un impegno che però in questo caso andrebbe oltre il Mondiale e riguarderebbe l’intera stagione, come opinionista di punta per la Serie A. Totti sta dunque valutando ciò che è meglio per lui e ciò riguarda anche quale sarebbe il suo ruolo all’interno dell’organigramma giallorosso: il presidente James Pallotta lo vedrebbe bene come ambasciatore in giro per il mondo, il direttore sportivo Monchi e l’allenatore (nonché ex compagno di squadra) Eusebio Di Francesco lo vorrebbero invece più vicino alla squadra e ai giocatori, ipotesi che sembra gradita anche a Totti, per non allontanarsi troppo dal campo e dare una mano alla Roma con la sua esperienza. Sempre che le sirene di Sky e Rai non abbino la meglio…

