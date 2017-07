Bufera sui tifosi del Verona (LaPresse) - immagine di repertorio

HELLAS VERONA, VIDEO "HA PAGATO ADOLF HITLER": IL COORDINATORE DI FORZA NUOVA ARRINGA I TIFOSI ALLA FESTA DELLA CURVA SUD - “Chi ha permesso questa serata, chi ha pagato tutto, chi ha fatto da garante ha un nome: Adolf Hitler”. E’ scoppiata una inevitabile bufera su queste dichiarazioni di Luca Castellini, coordinatore per il Nord Italia di Forza Nuova e grande tifoso del Verona. Sabato 1 luglio si è svolta la tradizionale festa della Curva Sud del Verona, una occasione speciale per i tifosi dell’Hellas, che quest’anno hanno festeggiato la promozione in Serie A e per la prima volta hanno potuto organizzare il loro tradizionale raduno estivo all’interno dello stadio Bentegodi. Nel corso della serata Castellini è salito sul palco e si è messo ad arringare la folla: a queste parole scoppia l’applauso, qualcuno sta riprendendo la scena e il video arriva sulla pagina Facebook ‘No Boreal’, poi ripreso dal Corriere del Veneto. La tifoseria del Verona spesso è finita nell’occhio del ciclone, adesso questo episodio rinfocolerà le polemiche. Castellini si è affrettato a ridimensionare l’accaduto, parlando di “goliardia” e che “la politica non c’entra niente”, sottolineando pure di non essere un capo-ultrà ma solo un semplice tifoso, al quale è stato concesso di parlare dal palco grazie alla sua frequentazione dello stadio da oltre 20 anni.

Resta però senza dubbio totalmente fuori luogo la citazione di Adolf Hitler nel contesto di una festa di tifosi di calcio, che dovrebbe appunto essere solo una serata di festa, e soprattutto pesa la reazione entusiasta dei presenti quando Castellini ha fatto il nome del Fuhrer del nazismo: applausi, bestemmie e cori inequivocabili come “E’ una squadra fantastica, una squadra fatta a svastica”. Già nel 2014 la festa dei tifosi dell’Hellas Verona aveva fatto discutere per la coreografia creata parcheggiando le automobili in modo da formare appunto una svastica. Di sicuro il video ha avuto un boom di visualizzazioni su Internet scatenando commenti di ogni genere: molti tifosi del Verona hanno giustificato l’accaduto, parlando di scherzo oppure aggiungendo che “chi non è tifoso dell’Hellas non può capire”, mentre altri calcano la mano sulla gravità dell’episodio. Ad esempio i tifosi del Napoli (da sempre rivali dei veronesi) non hanno perso l’occasione di sottolineare che “la festa della Curva Sud dell’Hellas Verona è stata un covo di nazisti”.

