Javier Pastore, trequartista PSG - LaPresse

PASTORE ALL'INTER CALCIOMERCATO: SERVONO 40 MILIONI, JOAO MARIO POSSIBILE CONTROPARTITA – Continuano i sondaggi di calciomercato in casa Inter. Il direttore sportivo nerazzurro, Walter Sabatini, sta lavorando sottotraccia per rinforzare la squadra, e fra i vari giocatori nel mirino, anche un centrocampista offensivo di qualità. Nelle ultime ore il nome caldo e inedito sarebbe quello di Javier Pastore, calciatore di proprietà del Paris Saint Germain. A spingere per il ritorno in Serie A del Flaco sarebbe il suo agente, Marcelo Simonian, convinto che il campionato italiano sia più adatto alle caratteristiche del proprio assistito, come confermato dalle belle prestazioni di Palermo di qualche anno fa. La trattativa non è però delle più semplici visto che il sudamericano viene valutato uno sproposito, circa 40 milioni di euro, una cifra che appare irrazionale tenendo conto delle ultime stagioni scadenti dello stesso Pastore.

Per abbassare tale somma, l’Inter starebbe pensando di inserire nell’operazione una contropartita tecnica, e il prescelto sembrerebbe essere Joao Mario. Pagato ben 45 milioni di euro un anno fa, l’ex Sporting Lisbona non ha di certo brillato nella stagione 2016-2017, e di conseguenza la società di corso Vittorio Emanuele potrebbe sfruttare l’occasione per piazzare lo stesso, e ottenere in cambio un giocatore maggiormente utile al credo calcistico di Spalletti. Attualmente non esiste alcuna trattativa ufficiale fra i parigini e il club nerazzurro, ma l’idea c’è, e soprattutto stuzzica il direttore sportivo Walter Sabatini, colui che ha portato in Italia proprio lo stesso giocatore. Sicuramente il discorso verrà approfondito nei prossimi giorni, quando non sono da escludere dei contatti diretti fra PSG e Inter, per prendere in considerazione tutti i vari dettagli di una possibile trattativa.

