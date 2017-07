Portogallo-Olanda Under 19/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Europei Under 19 2017: diretta Portogallo-Olanda (LAPRESSE)

DIRETTA PORTOGALLO-OLANDA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE EUROPEI 2017) - Portogallo-Olanda è la prima semifinale degli Europei Under 19, che si stanno disputando in Georgia: la partita è in programma mercoledì 12 luglio 2017 al Devid Petriashvili Stadium di Tbilisi, calcio d’inizio alle ore 15:00 italiane. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, Portogallo e Olanda disputeranno due supplementari da 15’ ciascuno, se la situazione non dovesse sbloccarsi si procederà con i calci di rigore.

Di fronte la capolista del girone A, il Portogallo guidato da Helio Sousa e l’Olanda di mister Maarten Stekelenburg, omonimo dell’ex portiere della Roma, che invece ha concluso il girone B in seconda posizione. Le agenzie di scommesse indicano nel Portogallo la nazionale favorita per questa semifinale: snai.it fissa a quota 2,05 il segno 1 per il successo dei baby lusitani, mentre il segno 2 per la vittoria dell’Olanda è valutato 3,20; a quota 3,35 invece l’opzione X per l’eventuale pareggio che come detto porterebbe la sfida ai tempi supplementari. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,95), Over (1,70), Gol (1,60) e NoGol (2,10).

Il Portogallo ha vinto il suo girone ottenendo in tutto 7 punti, e precedenti la Repubblica Ceca (seconda a quota 6), i padroni di casa della Georgia (3 punti) e la Svezia (1). L’Olanda aveva cominciato benissimo il girone B sconfiggendo la Germania per 4-1, poi però è caduta contro l’Inghilterra perdendo di misura (1-0 con gol inglese nel finale); i tulipani hanno così dovuto attendere la terza ed ultima giornata per ufficializzare la qualificazione: il pari per 1-1 contro la Bulgaria rischiava di compromettere il cammino ma la sconfitta della Germania con l’Inghilterra ha permesso agli arancioni di strappare il secondo posto.

Probabili formazioni: il Portogallo dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 4-3-3. In porta Diogo Costa mentre la linea difensiva vedrà in azione Diogo Dalot a destra, Joao Queiros e Diogo Queiros a protezione dell’area di rigore ed Abdu Conte sul lato sinistro. A centrocampo Rui Pires affiancato dalle mezzali Miguel Luis e Quina, mentre in attacco il centravanti Rui Pedro sarà supportato dagli esterni Djju e Joao Felipe. Schieramento speculare per l’Olanda del ct Stekelenburg: davanti al portiere e capitano Bijlow i difensori centrali saranno Dekker e Obispo, a completare la retroguardia i terzini Bakboord (fascia destra) e Carolina (sinistra). In mezzo al campo De Wilt, il perno Koopmeiner e il più offensivo Kadioglu, davanti infine il centravanti Piroe e le ali Nunnely e Dilrosun.

La semifinale degli Europei Under 19 tra Portogallo e Olanda sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport 2 HD, canale numero 373 del digitale terrestre e 211 di Sky: collegamento con Tbilisi dalle ore 14:45 e telecronaca dalle 15:00. Gli abbonati a Mediaset Premium e SkySport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni PremiumPlay e SkyGo. Aggiornamenti live sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

