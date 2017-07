Probabili formazioni/ Fiorentina-Val di Fassa: le ultime novità live (amichevole)

Diretta Fiorentina-Val di Fassa: qui il rumeno Ianis Hagi, 18 anni (LAPRESSE)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VAL DI FASSA: LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE) - Per la nuova Fiorentina di Stefano Pioli, la prima amichevole estiva del 2017 è quella di mercoledì 12 luglio contro il Val di Fassa Team. La partita si gioca a Moena, comune in provincia di Trento in cui la squadra viola svolgerà il ritiro precampionato fino al 23 luglio. Per il primo test match contro la selezione locale il calcio d’inizio è in programma alle ore 17:30. Di seguito le probabili formazioni dell’amichevole tra la Fiorentina e il Val di Fassa Team. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-VAL DI FASSA TEAM (AMICHEVOLE)

LE ULTIME SULLE FORMAZIONI DELLA FIORENTINA - Stefano Pioli è desideroso di riscatto dopo gli ultimi mesi sulla panchina dell’Inter, che gli hanno procurato prima belle soddisfazioni e poi problemi in serie, sino all’esonero del 9 maggio scorso. Ripartito da una città che ben conosce, per via dei suoi trascorsi da giocatore, l’allenatore emiliano dovrebbe tagliare per la Fiorentina un 4-2-3-1. Nell’amichevole contro il Val di Fassa Team, il ruolo di portiere dovrebbe essere ricoperto da Marco Sportello, che nelle gerarchie del nuovo mister sembra aver già superato il rumeno Tatarusanu. Nella difesa a quattro attenzione ai nuovi acquisti: il terzino portoghese Bruno Gaspar e il centrale brasiliano Vitor Hugo, arrivati rispettivamente da Vitoria Guimaraes e Palmeiras; a completare la linea l’altro centrale Astori, in odore di fascia di capitano dopo gli addii di Gonzalo Rodriguez e Borja Valero, e il laterale mancino Maxi Olivera. Il centrocampo sarà affidato ai due uruguaiani Cristoforo e Vecino, sulla trequarti invece previsti il giovane rumeno Ianis Hagi, Saponara e il croato Rebic. Il riferimento offensivo sarà uno tra Kalinic e Babacar.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VAL DI FASSA TEAM (AMICHEVOLE)

Fiorentina (4-2-3-1): Sportello; Bruno Gaspar, Vitor Hugo, Astori, Maxi Olivera; Cristoforo, Vecino; Hagi, Saponara, Rebic; Babacar

A disposizione: Tatarusanu (p), Cerofolini (p), Satalino (p), Tomovic, Illanes, Ranieri, Milic, Badelj, Schetino, Mati Fernandez, Diakhaté, Meli, Baez, Kalinic, Gori, Maganjic, Sottil

Allenatore: Stefano Pioli

