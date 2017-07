Probabili formazioni/ Lazio-Auronzo: le ultime novità live (amichevole)

Ciro Immobile sarà ancora la prima punta della Lazio (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-AURONZO: LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE)

-Lazio e Auronzo si affrontano in amichevole alle ore 17:30. I biancocelesti hanno scelto la consueta località per il loro ritiro estivo e iniziano a togliere i veli alla nuova stagione: prima uscita estiva per la squadra allenata da Simone Inzaghi, che riparte dall’ottimo quinto posto conquistato in campionato e da una qualificazione in Europa League che era sicuramente tra gli obiettivi, ma che è arrivata in maniera brillante e con uno sguardo ampio anche sulla Champions, aggiungendo la ciliegina con la finale di Coppa Italia e dunque la possibilità di disputare la Supercoppa. Staremo a vedere, nelle probabili formazioni di Lazio-Auronzo, in che modo Simone Inzaghi sceglierà di mandare in campo la sua nuova squadra, che chiaramente ha ancora tanti punti interrogativi.

FORMAZIONI LAZIO: CON QUALE MODULO DEBUTTA INZAGHI?

La Lazio per questa stagione dovrebbe confermare il 3-5-2, che si potrà agilmente trasformare in 4-3-3 come è stato l’anno scorso; il problema allo stato attuale è capire come sarà completata la rosa a disposizione di Inzaghi. Strakosha, dopo l’addio di Marchetti, sarà promosso titolare essendosi conquistato i gradi sul campo; davanti a lui agiranno Bastos, De Vrij e capitan Radu, ma l’olandese non è ancora certissimo di rimanere e su lui potrebbe sempre esserci la Juventus (ma solo se alla fine Bonucci sarà venduto all’estero).

A centrocampo i dubbi maggiori: per il momento il nuovo acquisto Marusic agirà come esterno destro, dall’altra parte ci dovrebbe essere Lulic con Milinkovic-Savic e Parolo ancora sulle mezzali, mentre a coprire la zona centrale della mediana, con compiti di regista, Simone Inzaghi pare intenzionato a lanciare il giovane Murgia - già visto nell’ultima stagione - ma è evidente che ci si aspetta qualche altro colpo sul calciomercato. Davanti la certezza si chiama Ciro Immobile, pronto a partire titolare oggi e punto di riferimento per l’attacco 2017-2018 della Lazio; al suo fianco potremmo vedere un giovane (l’indiziato è Cristiano Lombardi, mentre Rossi è più simile a Immobile come caratteristiche), con Felipe Anderson che potrebbe guidare le seconde linee nella ripresa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Murgia, Milinkovic-Savic, Lulic; C. Lombardi, Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

