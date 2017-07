Probabili formazioni/ Napoli-Bassa Anaunia: le ultime novità live (amichevole)

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BASSA ANAUNIA: LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE)

- Il Napoli sfida la Bassa Anaunia nella prima uscita stagionale: un’amichevole che sarà utile per verificare lo stato dei lavori a pochi giorni dal ritiro di Dimaro, in Val di Sole. Naturalmente non ci si può aspettare che la formazione partenopea abbia già una forma brillante, ma si potranno già vedere le evoluzioni del gioco proposto da Maurizio Sarri: nelle ultime due stagioni il Napoli è stato un esempio dal punto di vista della trama con il pallone tra i pedi e ora i tifosi si aspettano che le premesse possano essere le stesse, magari provando a mettere in bacheca lo scudetto e cercando di fare strada in Champions League. Napoli e Bassa Anaunia scendono in campo alle ore 18: andiamo allora a vedere come potrebbe disporsi in campo la formazione di Maurizio Sarri.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI

Per la prima uscita della stagione difficilmente il Napoli sarà in campo con la formazione che sarà quella titolare per il campionato. Tuttavia sarà una versione molto vicina al 4-3-3 che Sarri proporrà a partire da fine agosto: in porta Rafael Cabral in attesa di definire la questione Reina (il portiere dovrebbe restare, ma al momento non ci sono certezze), i terzini saranno Hysaj e Ghoulam con Chiriches che sarà destinato a fare coppia con Koulibaly (per il momento il difensore rumeno resta, ma potrebbe andare a giocare in Turchia come si dice da tempo). A centrocampo ci aspettiamo i giovani: Amadou Diawara fornirà la regia, al suo fianco ci saranno Marko Rog e Piotr Zielinski. L’idea di Sarri per la stagione è chiara: concedere sempre più spazio a questi tre elementi che dovranno garantire il salto di qualità, soprattutto Rog che ha avuto minutaggio in crescita nella prima parte del 2017 (gli altri due hanno già avuto le loro occasioni, in particolar modo Zielinski che è stato tra i grandi protagonisti dell’anno passato). Dubbi sul tridente offensivo: Dries Mertens potrebbe partire dal primo minuto come prima punta, Lorenzo Insigne molto probabilmente sarà l’esterno a sinistra mentre è quasi certa la titolarità del nuovo acquisto Ounas come laterale di destra. Nel secondo tempo si alterneranno tutti, e vedremo in campo gli altri big: da Milik a Callejon passando per capitan Hamsik, Jorginho e Raul Albiol.

PROBABILI FORMAZIONI BASSA ANAUNIA -

Gli avversari del Napoli giocano in Promozione; ieri la società ha svolto la presentazione ufficiale presso la sala del comune di Denno (provincia di Trento) alla presenza del presidente Berti, della dirigenza e di quasi tutti i giocatori. L’allenatore Bertoncini può contare su sette nuovi giocatori; rispetto allo scorso organico, di fatto la Bassa Anaunia ha sostanzialmente sostituito ogni partente con un nuovo innesto, non andando a modificare il numero dei componenti la rosa. Sono 14 i giocatori che per il momento sono stati confermati; una buona base dalla quale partire. Bisogna anche dire che due calciatori hanno terminato la loro attività con la stagione 2016-2017: si tratta di Turrini e Paracampo.

NAPOLI (4-3-3): Rafael C; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, A. Diawara, Rog; Ounas, Mertens, L. Insigne

Allenatore: Maurizio Sarri

A disposizione: Reina, Sepe, Maggio, N. Contini, Raul Albiol, Tonelli, Ni. Maksimovic, Strinic, Allan, Jorginho, Hamsik, Giaccherini, Callejon, Pavoletti, Milik

