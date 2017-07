Pronostici Champions League, andata 2^ turno preliminare (LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEL 2^ TURNO PRELIMINARE (ANDATA, 12 LUGLIO 2017) -

Torna la Champions League 2017-2018, tornano i pronostici sulle partite: andata del secondo turno preliminare con programma decisamente più ricco rispetto a ieri. Mercoledì 12 luglio infatti sono ben 12 le gare che vedremo, e peraltro non saranno nemmeno tutte quelle che restano visto che venerdì toccherà al Celtic, che sarà impegnato in Irlanda del Nord contro il Linfield. Intanto però andiamo a vedere alcuni dei nostri pronostici sulle partite più interessanti del lotto, provando a indovinare quale sarà l’esito del campo e quali squadre potrebbero essere le favorite per continuare la corsa nei preliminari della Champions League.

PRONOSTICO HAPOEL BEER SHEVA-HONVED (ore 19)

- Sfida affascinante per i suoi presupposti: da una parte gli israeliani che l’anno scorso hanno battuto due volte l’Inter in Europa League e si sono qualificati ai sedicesimi, dall’altra una squadra che ha fatto la storia del calcio anche se è durata poco. Sicuramente l’Hapoel Beer Sheva è più abituato a queste atmosfere: già lo scorso anno aveva giocato i preliminari di Champions League, venendo eliminato ai playoff dal Celtic (sfiorando la rimonta al ritorno). La Honved, tornata a vincere il titolo ungherese dopo 24 anni e una retrocessione, nelle ultime cinque stagioni è arrivato per due volte al secondo turno preliminare di Europa League; da questo punto di vista il nostro pronostico non può che essere a favore dell’Hapoel Beer Sheva, quindi diciamo segno 1 anche e soprattutto per il fattore campo.

PRONOSTICO BATE BORISOV-ALASHKERT (ore 19:30)

- Il Bate Borisov non conosce rivali in patria: dal 2006 vince ininterrottamente il campionato e ha dato dimostrazione di aver raggiunto un livello per il quale può dire la sua anche in ambito internazionale. Del resto negli ultimi anni i suoi risultati li ha ottenuti: un pareggio contro la Juventus per esempio (a Torino), ma anche le prime due vittorie nella fase a gironi di Champions League, in Francia contro il Lille e, come già ricordato, contro il Bayern Monaco andando a sfiorare quasi la qualificazione agli ottavi. Pronostico decisamente chiuso per l’Alashkhert: i campioni d’Armenia se non altro possono puntare sul fatto di aver già disputato due partite di qualificazione (nel primo turno preliminare), ma fattore campo e diverso livello fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte del Bate Borisov.

PRONOSTICO ZALGIRIS KAUNAS-LUDOGORETS (ore 20) -

Una partita che ha premesse simili a quelle di cui sopra: lo Zalgiris Kaunas, come tutte le realtà lituane, affronta i turni preliminari senza troppe pretese di successo. Il fatto che nel piccolo Paese baltico lo sport nazionale sia il basket (quasi una religione) incide decisamente sulla competitività delle rappresentanti in Champions ed Europa League, basti pensare che quando si parla di Zalgiris Kaunas la prima associazione è alla squadra di pallacanestro che ha vinto l’Eurolega a fine anni Novanta. Il Ludogorets invece è una delle favole più belle degli ultimi anni: arrivata dal nulla ha fatto la doppietta campionato-coppa in Bulgaria, in Europa ha prima raggiunto gli ottavi di Europa League (eliminando la Lazio) e poi ha giocato il girone di Champions dove ha pareggiato contro il Liverpool e battuto il Basilea. Pronostico dunque chiuso, anche se in Lituania un piccolo miracolo potrebbe pur sempre arrivare; diciamo allora un pareggio, che tende però verso la vittoria esterna del Ludogorets.

PRONOSTICO DUNDALK-ROSENBORG (ore 20:45) -

Il Rosenborg torna a giocare un turno preliminare di Champions League dopo più di 10 anni; grande risultato per i norvegesi che in patria continuano a dominare come sempre, ma che sono ben lontani dalle straordinarie campagne europee. Basti citare il 1996, anno nel quale era arrivata una vittoria a San Siro contro il Milan e una qualificazione ai quarti, con tanto di pareggio interno contro la Juventus; oggi questo Rosenborg non ha ancora raggiunto quel livello, e rischia molto contro un orgoglioso Dundalk che lo scorso anno ha perso il playoff di Champions League (contro il Legia Varsavia) ma ha giocato il girone di Europa League venendo eliminato con 4 punti. Certo non si tratta di risultati strepitosi, però l’esperienza europea c’è e se non altro era arrivata una vittoria contro il Maccabi Tel Aviv. Dunque, per il nostro pronostico puntiamo su una vittoria interna del Dundalk.

