Pronostici Wimbledon 2017/ Quote e scommesse sulle partite dei quarti: Raonic, altro sgarbo a Federer?

Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con i pronostici di Wimbledon 2017: mercoledì 12 luglio la giornata è dedicata ai quarti di finale del torneo maschile. Otto giocatori vanno a caccia del titolo: tre lo hanno già vinto, il quarto ha uno Slam in bacheca, ce ne sono un quinto e un sesto che hanno se non altro disputato una finale Major mentre gli ultimi due giocatori sono delle sorprese. Come andranno a finire queste sfide? Le possiamo analizzare nello specifico, provando a tenere conto di tutti i fattori in gioco. E dunque, ecco i nostri pronostici per le quattro partite dei quarti di finale Atp a Wimbledon 2017, con la speranza ovviamente che, a prescindere da chi vincerà, lo spettacolo in campo possa essere degno del momento che ci accingiamo a vivere sull’erba dell’All England Lawn Tennis Club.

PRONOSTICO MURRAY-QUERREY -

Primo match sul campo centrale. Andy Murray sorride: l’eliminazione di Rafa Nadal gli ha tolto di mezzo la semifinale più complicata e la strada ora è più in discesa di prima. Pure, è ricca di insidie: a cominciare da questo match contro Sam Querrey, una grande sorpresa che è comunque nel seeding del torneo (numero 24) e per arrivare fino a qui ha eliminato Tsonga e Anderson. Il numero 1 del mondo, che è anche campione in carica, è nettamente favorito: per la superficie, per il livello generale, per l’esperienza a questi livelli, per i precedenti che sono 7-1 in suo favore (Querrey lo ha battuto a Los Angeles ormai sette anni fa). L’americano ricorda il giorno in cui a Parigi-Bercy rimontò Djokovic da 0-6 0-4, forse il momento più alto della sua carriera; ricorda due ottavi agli Us Open, ma per il resto sa bene che gli servirà non solo la partita perfetta, ma anche un calo da parte di Murray. Psicologico - e ci può stare, conoscendo lo scozzese; fisico, possibile vista un’anca malmessa. Pronostico, in ogni caso, per una vittoria di Murray in quattro set (al massimo).

PRONOSTICO MULLER-CILIC -

Primo match sul campo 1. Difficile capire come possa andare questa partita: a bocce ferme diremmo che Marin Cilic è nettamente favorito, ma Gilles Muller due giorni fa ha completato il suo capolavoro inchiodando Rafa Nadal e battendolo per 15-13 al quinto set. Dimostrando tenuta mentale (era sopra due set a zero prima di farsi rimontare), sangue freddo e grande qualità di gioco, perchè i colpi visti in campo non sono stati affatto male. Cilic non è Nadal, ma è anche vero che il grande problema di questi giocatori che arrivano a risultati sorprendenti è la capacità di confermarsi; tradotto, inconsapevolmente Muller potrebbe sentirsi appagato e non approcciare il quarto di finale con la giusta grinta e lucidità. Per di più Cilic è un vincitore Slam, più volte è stato in semifinale e in queste due settimane ha dimostrato di saper domare anche l’erba. A meno che Muller non sia davvero nei 15 giorni della vita, e dimostri di esserlo fino in fondo, il pronostico tende dalla parte del croato ed è anche piuttosto inevitabile. Essere smentiti sarebbe comunque la continuazione della grande favola lussemburghese.

PRONOSTICO RAONIC-FEDERER -

Secondo match sul centrale. Come la mettiamo con questo quarto? Roger Federer ci arriva da favorito d’obbligo, perchè Wimbledon è il giardino di casa sua, ha vinto 7 volte questo torneo, nessuno ha vinto più Slam di lui, insomma è Federer con l’aggiunta del ritorno ai suoi livelli migliori e di quattro turni vinti passeggiando. C’è un però: Milos Raonic gli ha fatto lo scherzetto già un anno fa quando nessuno pensava che il canadese potesse avere la meglio sul Re, non in una semifinale Slam sapendo che dall’altra parte, al match per il titolo, non ci sarebbe stato Djokovic. Raonic ha vinto gli ultimi due precedenti contro Federer: un dato anche questo. Sicuramente la sfida è la più intrigante di tutte, anche perchè porta con sè almeno due suggestioni: Federer può diventare il primo giocatore di sempre a vincere Wimbledon per otto volte, Raonic sarebbe il primo giocatore nato negli anni Novanta a mettere in bacheca uno Slam. Il pronostico dice Federer: non può essere altrimenti. Ci sbilanciamo, e diciamo che Roger non avrà bisogno di giocare il quinto set: quest’anno ha vinto tutto e sembra davvero essere in missione per amplificare ancor più la sua leggenda.

PRONOSTICO BERDYCH-DJOKOVIC -

Secondo match sul campo 1. Attenzione a Tomas Berdych: attenzione a un giocatore che in passato è stato capace di giocare una finale a Wimbledon (2010) e che negli ultimi dieci anni è sempre stato nelle primissime posizioni del ranking Atp, rappresentando una presenza costante. Il problema del ceco è che quando si tratta di fare il passo in più si scioglie: un difetto mai limato e che gli ha condizionato tutta la carriera, impedendogli di vincere molto più di quello che effettivamente ha fatto. Novak Djokovic gioca per il quarto titolo a Wimbledon: finora ha sostanzialmente dominato tutti gli avversari e sembra essersi lasciato alle spalle mesi difficili e segnati da propositi di ritiro. Forse il titolo vinto a Eastbourne gli ha fatto davvero bene, forse Andre Agassi è stato molto più utile di quanto possa sembrare, forse semplicemente Djokovic ha schiarito la mente e sta giocando a briglia sciolta, e sappiamo bene che quando è così si batte difficilmente. Il pronostico su questo quarto di finale? Mettiamola così: Berdych giocherà una signora partita e avrà tante occasioni, ma alla fine in semifinale ci andrà Djokovic, probabilmente concedendo almeno un set al suo avversario.

