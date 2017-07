Risultati Champions League, andata 2^ turno preliminare (Foto LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 2^ TURNO PRELIMINARE (ANDATA, 12 LUGLIO 2017)

Le partite di andata del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018 proseguono nella giornata di mercoledì 12 luglio: sono ben 12 le partite che vedremo, con sette diverse fasce orarie che ci faranno compagnia nel corso della serata. Si parte alle ore 18 con Spartaks Jurmala-Astana; alle ore 19 avremo il grosso del programma con Zrinjski-Maribor, Malmoe-Vardar, Hapoel Beer Sheva-Honved, Sheriff-Kukes e Apoel-Dudelange. Alle ore 19:30 la sola Bate Borisov-Alashkert, poi alle ore 20 si giocheranno Mariehamn-Legia Varsavia e Zalgiris Kaunas-Ludogorets, alle ore 20:15 spazio a Zilina-Copenaghen mentre il programma si chiuderà con Dundalk-Rosenborg (ore 20:45) e FH Hafnarfjordur-Vikingur.

Venerdì 14 luglio Linfield-Celtic, stuzzicante derby britannico, sarà l’ultima sfida in programma. Tante partite, tanti spunti interessanti; bisogna ricordare che le 17 squadre che riusciranno a qualificarsi andranno a giocare il terzo turno preliminare di Champions League, incrociandosi con le 13 squadre che già attendono a quel livello e formando dunque altre 15 partite. Vale naturalmente la regola dei gol in trasferta che valgono doppio; le partite di ritorno si disputeranno la settimana seguente. Tra le partecipanti al secondo turno preliminare della Champions League ci sono realtà ormai consolidate: per esempio il Bate Borisov, che in passato aveva fatto soffrire squadre decisamente più blasonate (ricordiamo la vittoria contro il Bayern Monaco).

Per esempio il Copenaghen, che si era anche qualificato agli ottavi venendo eliminato dal Chelsea (sono passati degli anni, ma stiamo comunque parlando del decennio in corso). Alcune squadre hanno qualcosa in più delle altre ovviamente; anche il Malmoe, la formazione che ha fatto crescere Zlatan Ibrahimovic, ha un passato nei gironi di Champions League (aveva giocato contro la Juventus), il Rosenborg invece ha attraversato un periodo decisamente difficile ma negli anni Novanta era stato in grado di superare i gironi (andando a vincere a San Siro contro il Milan) ed era una squadra tignosa e ostica da affrontare.

Poi ci sono le sorprese a caccia dei sogni: in questo senso la partita tra Hafnarfjordur e Vikingur rappresenta un incrocio tra due squadre senza troppe pretese ma che hanno una grande possibilità, così come ce l’hanno i finlandesi del Mariehamm e i bosniaci dello Zrinjska. Staremo a vedere come andranno a finire queste partite, ricordando che solo tra una settimana conosceremo tutto il quadro delle 17 squadre che si qualificheranno al terzo turno preliminare di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018, ANDATA 2^ TURNO PRELIMINARE

Mercoledì 12 luglio

ore 18:00 Spartaks Jurmala-Astana

ore 19:00 Zrinjski-Maribor

ore 19:00 Malmoe-Vardar

ore 19:00 Hapoel Beer Sheva-Honved

ore 19:00 Sheriff-Kukes

ore 19:00 Apoel-Dudelange

ore 19:30 Bate Borisov-Alashkert

ore 20:00 Mariehamm-Legia Varsavia

ore 20:00 Zalgiris Kaunas-Ludogorets

ore 20:15 Zilina-Copenaghen

ore 20:45 Dundalk-Rosenborg

ore 21:15 FH Hafnarfjordur-Vikingur

Venerdì 14 luglio

ore 18:00 Linfield-Celtic

